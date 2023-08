Cambios… y más cambios

En ocasiones queremos realizar cambios drásticos en nuestras vidas y hacemos el propósito de hacerlos, según nosotros muy decididos, y luego andamos poniendo pretextos por no lograrlos, y en ocasiones, hasta por no iniciarlos. Lo importante aquí es darnos cuenta de cuál fue el verdadero motivo por el que no lo logramos o del porqué lo aplazamos durante días, semanas o meses. Si encontramos la razón y el motivo del mismo, podremos realizar los ajustes necesarios para poder darle fortaleza a las acciones que requieren los cambios drásticos en la vida. Aquí te comparto 5 acciones para lograr cambios reales:

1. Tener firme y clara la idea: en primera instancia, tener una idea clara de lo que quieres cambiar, incluyendo la razón del porqué lo quieres hacer, nos da mucha ventaja de inicio para tener bases más solidas y convencimiento propio para lograr el o los cambios deseados en nuestra vida, ya sea personal o profesional. Sin la idea, no tenemos el rumbo y la meta.

2. Modificar tus pensamientos: si tu forma de pensar no es de las que ayuda a los cambios en tu vida, sobre todo cuando son extremadamente variados, empieza por modificarlos. Nadie habla de positivismo extremo, simplemente con que dejes la parte negativa sin salir, y apoyándote con un reforzamiento de pensamientos buenos, te ayudarás y harás tu camino más fácil.

3. Realizar un plan: el diseño de tu plan de acción te dará luz en el camino para que sepas por dónde y hacia dónde vas. Siempre será confortable tener una guía que nos dé seguridad para evitar las distracciones que se nos pudieran presentar durante el recorrido. Con esto, no perdemos tiempo y podemos enfocarnos en sólo avanzar hacia el objetivo.

4. Cambiar tus hábitos: si no tuvieras la bendición de tener buenos hábitos para lograr los cambios que requieres, pues en esta ocasión se te complicará un poco más, pero al final, lo tendrás que hacer. Si te cuesta mucho trabajo, recuerda siempre el motivo por el que los estás cambiando, visualiza dónde vas a estar cuando lo logres.

5. Tener compromiso: de nada sirve todo lo mencionado con anterioridad si careces del compromiso que se necesita para llegar a los cambios sustanciales. Sin compromiso, no existirían cumplimiento de metas, objetivos y sueños. Por lo que esta parte del proceso es de suma importancia para llegar con éxito a la transformación que tanto anhelamos.

Lo que vale, cuesta. Así que para adelante y a disfrutar los cambios.