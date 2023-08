Evitar… a toda costa

Muchas personas tratan de encontrar la felicidad de determinada manera y algunos lo logran, otros no. Lo que es una realidad es que algunos otros pretenden, por lo menos, no ser malas personas y que la gente hable bien de ellos refiriéndose a lo excelente personas que son y el modelo a seguir para la humanidad… (tal vez exageré un poco), pero por lo menos una combinación entre una persona que es feliz, es buena y disfruta la vida. Si tú realmente quieres tener algo así contigo o vivir algo así, te comento que es mucho más sencillo de lo que crees. Sólo concéntrate en algunos puntos que no tienes que permitir que sucedan contigo o por ti.

Aquí te comparto 5 cosas que debes evitar en la vida:

1. El egoísmo: la persona egoísta es una persona muy solitaria, pues como le cuesta compartir cosas, incluyendo conocimiento, espacios y demás, las personas van tomando distancia de ella y terminan alejándose sin regresar. El egoísta cree que lo que tiene o lo que es, es por el esfuerzo que ha realizado y que, por lo mismo, no va a regalar lo que a él le costó trabajo.

2. La soberbia: si descuidas tu egoísmo, estás a un paso de volverlo soberbia, y no hay nada peor que el egoísmo, que la misma soberbia. Este tipo de personas se vuelven déspotas, arrogantes y se creen dueños y poseedores absolutos de la verdad. Y si algo nos debe quedar claro, es que las personas que son así, no saben trabajar en equipo, ni saben llevar amistades largas.

3. La falta de conocimiento: evita que no te importe aprender. Dejar de aprender todo el tiempo, sea lo que sea, siempre te perjudicará tanto en lo personal como en lo profesional. Nunca sabrás cuándo necesitarás de algún dato o alguna habilidad que te pueda sacar de un apuro o que te conecte con personas similares a ti. Perder el interés por aprender puede ser por dos cosas: una la falta de ganas de vivir o porque eres un soberbio que cree que lo sabe todo.

4. La indiferencia: el día en el que los seres humanos seamos indiferentes, estaremos en verdadero peligro, pues tendremos problemas severos. No es concebible una persona que no haga ni sienta nada si ve un animal en la calle lastimado o una persona de la tercera edad abandonado o una injusticia en cualquier expresión y no se haga nada.

5. La ingratitud: si algo te cierra las puertas de la vida, es la falta de gratitud hacia las personas que te ayudaron o te enseñaron algo en la vida, incluso, a las que sólo “estuvieron” ahí para ti cuando más lo necesitabas. Evitar esto te ayudará a sentirte muy bien