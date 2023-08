Causar dolor… lo más fácil

Si algo nos gusta en esta vida, es lo fácil. Pero si algo es extremadamente satisfactorio, es lograr cosas que no nos fueron fáciles o que nos costó trabajo o un esfuerzo adicional lograrlas. Incluso las que nos costaron cierto sacrificio, las valoramos mucho más que aquellas que conseguimos sin ningún esfuerzo. Y como a lo fácil no se le da el valor, existen personas que causan mucho daño o dolor a otras, con algunas acciones que parecen insignificantes, pero que carecen de mucho raciocinio, porque si hubiéramos pensado o analizado lo que esas acciones podrían ocasionar, en algunos casos, muy contados tal vez, no las haríamos, tomando en cuenta las repercusiones que estas traen.

Aquí te menciono 5 acciones que pueden causar dolor/daño en las personas:

1. Una palabra: la más fácil de todas, lanzar una palabra en una discusión que cause el final de la discusión por dos razones: una porque hirió tanto y dejas a la persona en silencio total, y la otra porque también heriste tanto, que la persona se pierde en ira y se podría tornar violenta. Mientras más poder le otorgues a una persona, mayor será la posibilidad de que te afecte lo que diga.

2. El silencio: cuando a una persona le cuesta trabajo comunicarse, normalmente se le dificultarán las relaciones, tanto personales, como profesionales. Pero si a veces hay algo que causa dolor y daño, es ver a una persona que queremos en completo silencio. Y no olvidemos que como el título del libro del autor Eckhart Tole dice: “El silencio, habla”.

3. La indiferencia: como dice la canción: odio quiero más que indiferencia, porque el rencor, hiere menos que el olvido. El acto de que una persona no le causes absolutamente nada con tus actos, debe ser muy delicado. Por otro lado, que algo no te mueva absolutamente nada, ni positivo, ni negativo, te debe dar la idea de que tanto no te interesa o importa.

4. El desprecio: el acto del desprecio es un hecho en sí de falta de respeto. Despreciar a alguien requiere de mucha sangre fría, pues lo que estás demostrando no sólo es que no te interesa, adicionalmente demuestras el sinónimo de asco. Si alguien no te valora y tu también le das poder, te estas poniendo en sus manos.

5. La traición: una traición, independientemente de la razón por la que haya sucedido, siempre será el acto más cobarde que puede dañar a una persona. Porque no sólo es el hecho en sí, sino implica también mucha decepción por una persona que era especial en nuestras vidas.

No permitas que nadie haga algo que te cause daño.