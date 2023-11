Sí es amor… pero por los animales

Existimos algunas personas que nos preocupamos y ocupamos de los animales en general, e incluso, nos atrevemos a tener mascotas para que nos acompañen. En gustos se rompen géneros y existen personas que les gustan los gatos, otros los perros y habrá quien no tenga preferencia por alguno y con cualquiera esté contento. Sin embargo, la gente que no es fanática, por decirlo de alguna manera, siempre nos cuestiona que cómo es posible que le demos tanta importancia a nuestras mascotas, llegando al nivel de quererlas más que a algunas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y me queda claro las razones por las que esto sucede, te puedo mencionar porque mi perro es más importante que algunas personas.

Aquí te doy 5 razones por las que en ocasiones se quiere más a las mascotas que a un ser humano:

1. La forma en la que te recibe: sin importar que tan malo haya estado tu día, cuando tu mascota te ve llegar, su alegría es inmensa y sólo quiere demostrarte lo mucho que te extrañó, pero aún más, lo mucho que lo haces feliz al llegar a casa para estar con él. Este ser vivo puede hacer que un mal día se te olvide de manera inmediata.

2. No te reclama: nunca te reclama si llegaste tarde, si se te pasó la hora de comida, no te exige, el sólo disfruta los momentos contigo. No pierde el tiempo en reclamos o pretensiones, a el sólo le importa lo que vive bueno contigo y sólo quiere seguir viviendo eso. No se desgasta en discusiones, ladridos o maullidos, sólo quiere vivir contigo.

3. Tiene memoria corta: sin importar que tan “malo” hayas sido con él, siempre tendrá memoria corta. Si lo regañaste en la mañana, para la tarde que regreses de tus labores, te esperará como si nada hubiera pasado. Si no le diste de comer en tiempo y forma, apenas lo hagas, se le olvidará que lo hiciste tarde. Él disfruta el momento contigo hoy, no le importa ayer y mañana.

4. Es una alarma a tu favor: nada, ni nadie funcionará mejor como alarma y vigilante que tu mascota. Tienen el oído, el olfato y la sensibilidad mucho más avanzada que nosotros. Por lo menos, están más alertas que nosotros.

5. Daría la vida por ti: tu mascota se pelearía por ti hasta con un león. Mientras él sienta que tu vida está en peligro por otro ser vivo, te defenderá y dará su vida con tal de que a ti no te lastimen. Imagina si fuera un perro chihuahua, hasta donde llegaría. Si estas razones no te parecen suficientes, probablemente eres de los que no les gustan los animales.