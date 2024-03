La maldad… no anda en burro

Nos encontramos en tiempos de polarización extrema, ya sea por diversos gustos políticos, económicos o sociales, y no tengo problema con eso… lo que me causa un poco de irritación, es la manera en que las personas se expresan contra las que piensan de forma diferente a ella, y no pueden controlar su temperamento, permitiendo, además, que se asome su verdadero yo, ese que llevan en su esencia. Ojo con las personas que demuestran ser polifacéticos, pues pudieran estar demostrando una cara que no es real. Sin embargo, siempre será propio saber con quién debatir y con quién no, por lo que hay que evitar debatir con las personas que tienen esencia mala, pues jamás lograremos conciliar nada con ellas y, por el contrario, pudieran ponerse cada vez más violentas.

Aquí te menciono 5 formas de detectar a una mala persona:

1. Cuando grita sin necesidad: las personas que de normal andan gritando y dando órdenes por doquier como si fueran dueños del lugar, claramente son personas que quieren aparentar que son fuertes, pero su problema real es la debilidad, por eso recurren a intentar demostrar alguien que no son. Y sí, son malas personas.

2. Cuando habla mal de las personas: sin importar a quién se refiera, el que hable mal alguien de las personas, sobre todo de las que no conoces, también te hace una persona envidiosa. Existen personas que hablan con tanta seguridad sobre los aspectos negativos de la gente, que hasta pareciera que hubiesen vivido con ellos y los conocieran de muchos años.

3. Cuando humilla a la gente: sin importar si es en público o privado, las humillaciones no tienen cabida en una persona íntegra, sólo demuestras tu pobreza interior. A la gente se le ayuda, jamás se le hunde. Menospreciar a las personas por un sentido de superioridad, habla de la falta de valores de los que carecen estas personas.

4. Cuando miente: existen personas que justifican algunas mentiras llamándole piadosas, y de piadosas no tienen absolutamente nada. Una mentira piadosa es una que estás obligado a decir para no herir personas que están en una situación delicada. Todo lo demás, está fuera del canal de lo piadoso, así es que, mentir no es un pecado, es una falta de ética inmensa.

5. Cuando no acepta sus errores: el hacerte responsable de tus actos significa que eres una persona madura. Lamento informarte que si tú siempre buscas culpables adicionales a los errores que cometiste, estás pisando la línea del infierno.

Si identificas a alguien así, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.