Ser grande… más que ser exitoso

Todo mundo trabaja para lograr el éxito, según lo conciben. Porque recuerda que el éxito es algo subjetivo para cada quien, porque todos tenemos conceptos diferentes del éxito, y algunos otros los tendremos similares, pero nunca exactamente igual. Por lo que la propuesta de receta del éxito debería ser cambiada por la de grandeza.

La grandeza incluye compasión, bondad y amor, en cambio, el éxito no necesariamente requiere estas virtudes, incluso, no necesita de características positivas, lo cual lo convierte en lo interesante. Un pequeño análisis comparativo entre ambos conceptos nos pudiera ayudar a tomar una decisión. Pero en el inter, te menciono aquí 5 cosas que te harán grande:

1. Tu disposición a servir: una persona que está dispuesta a servir a otras, es que está en un canal de humildad y sencillez, y no le importa a quién sirve, ya que lo hace porque es parte de sus valores y pretende lograr cumplir su objetivo que es el ayudar a alguien a superar cualquier momento de su vida y hacerle el camino más fácil, si le es posible.

2. Tu trabajo: las personas que han laborado contigo, al expresarse de ti, deben expresarse de manera ejemplar, como una persona que lo diste todo y que siempre ayudó a los demás. Este tipo de personas grandes dejan huella por todas las instituciones que hayan pasado o creado. La gente los recuerda por ser unos tipos dignos de aprenderles todo el tiempo y de manera creciente.

3. Tu empuje: una persona con grandeza es reconocida por su empuje y no por andar jalando a los compañeros, esto es, siempre pugnará por el fortalecimiento y desarrollo en donde esté, no buscará succionar la energía de las personas, ni retrocederá ante nada ni nadie. Tampoco llega a la imprudencia, sólo saca lo mejor de cada quien para llegar a los objetivos.

4. Tus ideas: si eres de las personas que se queda con sus ideas en la cabeza y jamás las comparte con nadie, pues es imposible que puedas lograr la grandeza requerida. Las personas grandes son una regadera de ideas que andan compartiendo todo el tiempo. Aclaro, no necesariamente significa que la idea será exitosa, pero siempre las comparten.

5. Tu pasión: la pasión es una característica que define a los grandes, pues no conozco uno sólo que no le haya apasionado lo que hacía en su vida. Sin pasión, no hay sabor, literalmente la pasión es la que le pone sazón a todo lo que hagas en la vida.

Y tú… ¿quieres ser grande o exitoso?