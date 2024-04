Etiquetas sociales… que hablan de tu educación

La expresión de “etiquetas sociales”, suele estar enfocada en eventos de glamour, pero realmente es mucho más sencillo que eso, pues lo que define a la etiqueta social, es el simple hecho de regir un comportamiento en nuestra vida diaria. Por lo que no sólo tiene que ver con reglas de comportamiento en eventos, reuniones o viajes, sino con el simple facto de actuar en mi propia casa o con la sociedad en cualquier ámbito: escolar, laboral o personal. De hecho, en ocasiones, una simple forma de comportarse en determinado lugar o una forma de preguntar o contestar, o una comunicación informal, puede ser calificada como acto de etiqueta social.

Aquí te comparto 5 etiquetas sociales que demuestran qué tan educado eres:

1. Llamar una vez: aunque parece algo muy sencillo, existen personas que cuando marcan un teléfono, si no les contestan insisten una y otra vez como si la persona no quisiera contestarles. Tienes que tener en cuenta que la persona podría estar ocupada o simplemente haciendo algo más importante y no puede o no quiere contestarte. Una vez será suficiente.

2. Devolver lo prestado: desde el dinero hasta un libro o una herramienta, si una persona te dio en préstamo algo, debes devolverlo antes de que la persona te lo cobre. En el peor de los casos, si tuvieras la necesidad de usarlo por más tiempo, avísale para que esté enterado y no crea que te olvidaste. Siempre anticípate a su llamado.

3. Abrir la puerta para la persona que viene detrás: cuando entras a un lugar o sales de él, es recomendable que le abras a la persona que viene detrás de ti, sin importar el sexo o la edad. Esto dice mucho de tu educación y amabilidad. No te quita tiempo y es un detalle apreciado por las personas que vienen detrás de ti.

4. Si alguien paga hoy, tú paga mañana: si alguna persona estando contigo paga alguna cuenta de algo o realizó un pago por ti y no desea que le devuelvas nada, recuerda que en la siguiente ocasión tú debes hacerlo sin preguntar, ni pretender nada más que pagar. Si te cuelgas y dejas que la persona pague siempre, te verás como un aprovechado.

5. Dar gracias por cualquier tipo de ayuda: sin importar qué tipo de ayuda recibiste, es de gente educada dar las gracias de corazón. Que quede claro que no es sólo cumplir con una etiqueta social, es una gratitud real que se siente y es verdadera.

Ser educado como ves, no es difícil, el problema está cuando no nos nace hacer estas cosas y las dejamos pasar.