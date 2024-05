Se acabaron los pretextos… así como los “tontejos”

Conforme pasa el tiempo, la gente irresponsable se convierte en una máquina creadora de excusas y pretextos para “justificar” porqué no pudieron cumplir un objetivo o meta. Lo que sí te puedo decir, es que no hay nada más desagradable que escuchar todo el tiempo a una persona que sólo pone de pretextos al universo, las personas, los eventos o cualquier cosa, para responsabilizarla de su fracaso en la obtención de dicho objetivo. Y no sólo sucede en las tareas complicadas de cumplimiento de metas, también en las tareas más sencillas, lo cual lo hace aún más patético.

Aquí te dejo las 5 excusas más utilizadas de todos los tiempos:

1. Es que me entregaron tarde: cuando algo está destinado al tiempo de entrega y tú o tu marca no cumplieron, suele suceder que el “responsable” te diga que no fue su culpa y que en realidad es responsabilidad de otras personas que le entregaron tarde y, por eso, el tuvo que entregarte también tarde. En una cadena de servicio esto es real, pero no te quita la responsabilidad de cumplir.

2. Es que no depende de mí: esta es la madre de las excusas y la muestra de la poca vergüenza que tiene una persona al excluirse de la responsabilidad que le corresponde, de manera directa o indirecta. Aquí es donde realmente conoces a la persona y su esencia, pues una persona que no se hace cargo, no vale para nada, ya sabes que no puedes contar con ella.

3. Es que falta personal: en la parte profesional, el no cumplir con un compromiso y escudarte en que hizo falta personal para terminar en tiempo y forma, únicamente demuestra que no eres capaz de tomar la situación por los hombros y cargarla para resolver. Ya sea poniendo más de tu tiempo o haciendo que los demás te apoyen con ese tiempo adicional.

4. Es que había mucho tráfico: cuando llegas tarde a una cita personal o profesional, decir que había mucho tráfico para justificarte, es como decir: quiero verles la cara de tontos a todos. Es claro que tu desorganización e impuntualidad se deben a tu falta de orden en la vida. Así es que, si te organizaras, sabrías llegar a tiempo.

5. Es que entró virus: cuando eres irresponsable y desordenado, seguro no guardas copia o respaldos de tus trabajos y la justificación más fácil para decir es que a tu máquina le entró un virus y perdiste la información. Un cliente o paciente no espera una respuesta de este tipo jamás. ¿Te imaginas al fotógrafo de tu boda diciéndote esto?

Sé responsable de tus actos, la gente lo valora mejor.