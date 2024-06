La tortuga ganó… y disfrutó

Hay ocasiones en la vida en las que tenemos que frenar un poco el ritmo y disfrutar lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Al final, siempre será emocionante y gratificante, el camino hacia el cumplimiento de los objetivos y las metas, independientemente del resultado de las mismas.s Y no tenemos que fijarnos única y exclusivamente de las cosas complicadas, sino también de las actividades que parecieran rutina, pero que sumadas algunas de ellas logran que pasemos momentos gratos y que formen parte de nuestras anécdotas de vida.

Aquí te comparto 5 cosas que te debes llevar con calma:

1. Conocer a alguien: por muy buenos que seamos en reconocer o percibir actitudes o comportamientos de las personas, y teniendo toda la experiencia del mundo, siempre debemos tener calma para conocer a alguien. Entiendo que, así como yo, hay algunos que nos cuesta trabajo, pues creemos en el click entre las personas, para ciertos asuntos si debemos ser más prudentes para llevar las relaciones a otros niveles.

2. Comer tus comidas favoritas: en esta ocasión es válida la frase “cantidad mejor que calidad”, pues al final preferimos comer más veces lo que nos gusta que alguna otra cosa. Debemos aprovechar esas ocasiones especiales y llevarlas con calma, porque normalmente esto no funcionará si te preparas para comer lo que te gusta y resulta que por trabajo o cualquier otra cosa, sólo tienes 10 minutos para hacerlo.

3. Abrirte de par en par: habremos personas que confiamos en los demás sin medir las consecuencias de lo que nos pudiera ocurrir por hablar o actuar de más. Y aunque defendemos nuestra postura, no deja de ser riesgoso no sólo en lo físico, sino también en lo mental, pues alguien pudiera aprovecharse de eso para usarlo en nuestra contra algún día.

4. Tomar decisiones: no hablo de las decisiones rutinarias de vida, hablo de aquellas que pudieran cambiar el rumbo de la misma. De pareja, de trabajo, de vida, esas que, al tomarlas, a partir de ese momento ya comienzan a suceder cosas diferentes.

5. Vivir: con esto no quiero decir que no disfrutes la vida, al contrario. No pretendo decirte que no aproveches cada momento, sólo te digo aprovecha, pero disfrútalo. Sé que la intensidad es necesaria para vivir la vida, pero intensidad no es velocidad, así es que a darle con todo, pero gozando cada instante.

Estas cosas que reitero disfrutar, me recuerdan al cuento de la liebre y la tortuga, al final, la “lenta” tortuga, además de disfrutar el paisaje…, ganó.