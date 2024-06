Si lo buscas… lo encuentras

Todos pasamos por un momento en la vida en el cual queremos buscar la felicidad por medio de actividades que nos ayuden y que nos gusten mucho para facilitar el camino. La cuestión aquí es que el pensamiento es totalmente correcto, lo que dificulta la ejecución es que, en ocasiones, no sabemos ni por dónde comenzar a buscar para lograr llegar a lo que queremos. Sin embargo, podemos aprender la manera de cómo encontrar nuestro camino mediante alguna técnica o tips para hallarlo y ponernos a trabajar en ello.

Aquí te doy 5 tips para encontrar tu marca personal:

1. Tu producto es lo que vendes, no tú: no te enfoques en ti, enfócate en lo que vendes. Un error fundamental en la búsqueda de lo que queremos hacer para establecer una marca, es que promocionamos a nuestra persona, cuando lo que debemos promocionar es lo que hacemos, lo que vendemos, lo que movemos. Tu marca podrá tener tu nombre, pero lo que convence a la gente es lo que haces.

2. Haz lo que sabes hacer: no busques más de lo que debes, concéntrate en lo que realmente sabes hacer y eres bueno. Ahí tienes una posibilidad enorme de crecer y posicionarte de manera más rápida. Independientemente de las redes sociales que ayudan a esto, cuando alguien sobresale en su papel y en lo que hace, se propaga mucho más rápido entre la gente y tu cartera de clientes crece de manera veloz.

3. Identifica tu mercado: si no identificas a quien vas dirigido, estás cometiendo un macro error que se puede reflejar en tus ventas o en tu posicionamiento como marca. Procura identificar cuál es el perfil de tu cliente y consumidor para que compitas por ese nicho de mercado, y para que las acciones que realices vayan enfocadas a quien debe de ser y no a gente que no le dé importancia a tus esfuerzo de mercadotecnia.

4. Analiza tu entorno: es tu deber analizar, pero, sobre todo cuidar con quién te relaciones, pues la gente se fija en esos detalles. Incluye en este análisis a quién sigues y qué tipo de personas te siguen, porque la gente cuando no se siente identificada con los que te relacionas, aun teniendo contenido de mucho interés puede provocar que pierdas seguidores.

5. Revisa tu contenido: definitivamente el contenido de lo que vendes o demuestras en tus redes sociales ayuda a definir mucho el interés de la gente. Sin olvidar que ser diferente te va a impulsar mucho más rápido a tener seguidores reales e interesados en lo que haces, la continuidad también es algo que te beneficia.

El que busca… encuentra.