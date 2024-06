Debemos ser… un Guerrero de la Luz

Aunque no me declaro muy fan de Paulo Coelho, he de reconocer que su libro “Manual del guerrero de la luz”, es una obra que directa e indirectamente deja muchos mensajes. No sólo es de fácil lectura, sino que, además, nos da muchos consejos y lecciones que debemos aplicar en nuestra vida. Para los que somos amantes de la espiritualidad y el pensamiento Samurai, encontraremos en este libro una justa verdad que tenemos que aplicar para llevar una vida placentera y plena. Aunque se pueden sacar muchas frases inspiradoras, me permitiré compartir las que considero las más motivadoras y que deberían contagiarnos a todos para lograr mayor armonía en nosotros.

Aquí las 5 mejores frases del “Manual del guerrero de la Luz”, de Paulo Coelho:

1. Nunca olvides la gratitud: la gratitud debe ser una filosofía de vida, pues aunque sabemos que nuestro tiempo es ilimitado, nuestra vida, por el contrario, tiene fecha de término. Y sólo por esta razón, deberíamos agradecer a quien nosotros queramos y creamos. Estás hoy en un lugar de privilegio sólo por estar. Agradecer no empobrece.

2. Aprovecha toda y cualquier oportunidad para enseñarte a ti mismo: sin importar de dónde o quién venga, todo lo que nos suceda en la vida debe dejarnos una lección. Pero para que esto suceda tenemos que estar atentos en la parte del aprendizaje y no en la parte del ego o del orgullo. Sin importar que lo que suceda sea bueno o malo, positivo o negativo.

3. Siempre realiza algo fuera de lo común: no hay peor asesino que la rutina. Se trata de vivir la vida como nosotros queremos y no como los demás quieren que la vivamos. Tú puedes hacer lo que te nazca, sin importar lo que la gente piense. Salirse de la burbuja trae dividendos a nuestras vidas que no se pagan con nada.

4. Escoge a tus enemigos: si nos ofendiéramos por todas las veces que nos insultan o dicen cosas agresivas, igual y estaríamos peleando todo el tiempo. Tenemos que aprender a ser inmunes a ciertas personas y a ciertos momentos. Tú sabes cuáles son tus cualidades y habilidades, no necesitas irlas pregonando, ellas serán utilizadas en el momento que sea necesario.

5. No postergues tus decisiones: no hay peor síntoma de malas actuaciones, que las propias indecisiones. Esos círculos en la vida que se mantienen abiertos, que no se cierran y siguen atormentando nuestra mente, son los causantes de lo que nos suceda en el futuro. Por eso debemos cerrar ciclos y tomar decisiones.

Por eso debemos ser… Guerreros de la Luz.