Sobrevive… con relaciones positivas

Una forma de vivir en paz y tranquilidad, es tener relaciones positivas y no estar rodeados de gente tóxica que sólo nos drena la energía de manera significativa. Sin embargo, cada vez es más difícil encontrar personas que estén en nuestro mismo canal y lograr congeniar en ese aspecto. También hay que reconocer que, en ocasiones, nosotros decimos que queremos eso, pero realmente actuamos de ciertas maneras y sólo logramos atraer personas con las características contrarias. Lo que tenemos que hacer es detenernos un momento y analizar objetivamente qué estamos haciendo mal para atraer este tipo de personas.

Aquí te comento 5 cosas que debes hacer si quieres construir relaciones positivas o sanas:

1. Hablar desde el amor: decirlo es muy fácil, llevarlo a cabo es complicado. Con tanta negatividad y polarización en nuestro entorno, resulta muy difícil hacerlo. Sin embargo, desde el lado de la conciencia lo podemos trabajar mejor, pues ya sabemos la importancia que tiene hablar con el corazón y no nada más por decir cosas, incluyendo, evitando la violencia.

2. Cuidemos el lenguaje: si algo se ha perdido hoy, es la calidad en el lenguaje, ya sea oral o escrito. Entiendo que algunos compadrazgos exceden el límite y parecieran algo fuerte al expresarse entre ellos, y no estoy en desacuerdo, pero para que esto suceda tenemos que tener el consentimiento de la gente, porque es un hecho que muchas personas se sienten agredidas y tenemos que respetar lo que desea cada quien.

3. Siempre habla con la verdad: “la verdad te hará libre”, como menciona Jesús en uno de sus tantos discursos. Aquí no aplica las mentiras piadosas, pues una relación sana se alimenta de la honestidad con la que se conduzcan las personas. Una mentira siempre le dará cabida a otra.

4. Respeta tiempo y espacio: del respeto parte todo. No esperes que algo funcione cuando no existe respeto por alguna de las partes, mucho menos si es de ambos lados. Aún las relaciones más amorosas y exitosas, se dan y reconocen la necesidad de tiempo y espacio para cada quien. Incluyendo amigos y actividades diversas.

5. Aceptar como es: el error más grande que se comete es creer que se puede cambiar a una persona. Si ya la aceptaste como es, no puedes recriminar o reprochar nada en el futuro. El chantaje no tiene cabida aquí. Si no te gusta algo, no lo aceptes y ya, no esperes que cambie.

Alimentemos las relaciones positivas, exitosas y sanas.