Al que se avergüenza… el universo lo deja

E s curioso cómo la vida va dando vueltas y lo que en alguna ocasión nos gustaba, en otro momento no lo soportamos. Y así es el ciclo de la vida, pues sucede con la comida, la ropa, los gustos en general, nuestras actividades y podríamos nombrar miles de cosas con las que nos sucede y seguirá aconteciendo a lo largo de nuestras vidas. Y no pasa nada contigo porque esto te suceda, al contrario, es una forma de demostrar que estás evolucionando y que sigues en crecimiento. Lo que sí es importante, es que no debes pasar pena por ciertas cosas o personas, ni tampoco avergonzarte de ciertas cosas en la vida.

Aquí te menciono 5 cosas de las que no debes avergonzarte nunca en la vida:

1. Llevar una vida sencilla: es duro llevar una vida sencilla cuando todo a tu alrededor es una competencia de cuestiones materiales. Todos compitiendo en redes sociales por quién hizo el viaje más largo, tiene la ropa más cara, el auto más lujoso… y todo eso no es más que un caparazón que cubre las verdaderas intenciones y la esencia de la persona que las exhibe. Vivir de manera sencilla, evita malas vibras.

2. Tener amigos o parientes de escasos recursos: por impresionante que parezca, existen personas que te catalogan por andar con personas de bajo nivel económico. Lo peor, es que te afecte a ti, lo que otra persona piense de ti. Sobre todo, porque es lo que te nace, y por esa misma razón no debes de dejar de hacer absolutamente nada en la vida. Luego pudieras sorprenderte de que alguno de ellos haya ido creciendo y su posición hoy sea otra.

3. De tus padres: si eres de los que se avergüenza de sus padres, no tienes cabida en este mundo. Si te sucede esto con las personas que te dieron la vida, imagínate con cualquier otro ser humano. En la adolescencia lo entendería como un mal hábito, pero después… no existe ninguna excusa.

4. Usar cosas viejas o descontinuadas: en ocasiones compramos o ya tenemos cosas que se convierten en viejas u obsoletas, pero nos siguen gustando o nos siguen siendo útiles. Usa lo que te venga en gana mientras tu estés cómodo. Se trata de ti, no de la moda o la obsolecencia.

5. De caerte: en el sentido que lo quieras tomar, caerte es lo que sucede antes de levantarte. Así es que tómalo como aprendizaje, si te es posible, ríete y luego sigue con tu vida. Todo hombre o mujer exitoso en la vida tuvo más de una caída.

La vida es hoy, no pierdas tiempo y energía