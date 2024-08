Crecer tu empresa… misión posible

L os que emprendemos nuestra propia empresa, en el inicio no andamos pensando en crecimiento, pues apenas lo que deseamos es que arranque con éxito desde el principio. Suponiendo que así nos vaya, nos enfrentamos a la situación (no me gusta llamarle problema) de cómo aseguramos el crecimiento, si queremos aprovechar el envión que tiene la empresa en su inicio y sacarle lo mejor para cimentar el desarrollo de la misma. Una empresa que no tiene buenos cimientos, jamás podrá crecer en largo plazo, pues cuando pareciera que va para arriba, se va a derrumbar por carecer de la infraestructura requerida para soportar todo ese trabajo nuevo, tanto en cantidad como en calidad.

Aquí te menciono 5 acciones para crecer tu empresa:

1. Enlista los objetivos: siempre será conveniente escribir qué es lo que quieres lograr, para saber a dónde dirigir a tu empresa. Muchas empresas se quedan atoradas en el olvido porque jamás le dedicaron tiempo a crear una guía de cosas que querían lograr. Si no te visualizas en ningún lado, difícilmente llegarás a algún lugar. Ponte una meta clara y un lugar con fecha establecida.

2. Diseñar tus procesos y procedimientos: como toda gran empresa, debes contar con procesos y procedimientos que todo mundo pueda entender, desde el más nuevo hasta el más viejo de la empresa. Sin importar el puesto, tu deber es diseñar estos sistemas que faciliten el trabajo de la gente. Ellos no pueden depender todo el tiempo de alguien que los saque de dudas.

3. Seleccionar un equipo de trabajo de alto rendimiento: desde el reclutamiento y la selección de personal, ya debes tener los perfiles establecidos de la gente que quieras ocupe los puestos que te harán cumplir con todos esos objetivos planteados para la empresa. La actitud entre tus colaboradores es de suma importancia.

4. Realiza alianzas con clientes y proveedores: lo mejor que podrías hacer es demostrarles a tus clientes y proveedores lo que quieres lograr, y eso facilitará que se adhieran, en la medida de lo posible, a tu plan de expansión mediante alianzas que hagan que logres ser más competitivo y contar con mejores precios y servicio.

5. Retroalimenta con tus clientes y proveedores: y para cerrar con broche de oro, procura obtener de tus clientes y proveedores la mayor información posible, para que te sirva de retroalimentación y puedas lograr una mejora continua que te permita establecer tus parámetros de servicios.

Enfócate en lo que quieres y dale con todo.