Para ser feliz… valórate

Crecemos con la idea de que para ser felices tenemos que poseer cosas materiales, que los demás a nuestro alrededor sean felices y que así lograremos lo que a nosotros nos hace falta: la felicidad plena. Si bien es cierto que está comprobado que para ser felices debemos trabajar en nosotros mismos primero, antes de querer hacer felices a los demás, también es verdad que podemos apoyarnos con diversas formas o acciones para poder ayudar a conseguir esa felicidad que tanto anhelamos. Sólo debemos empezar con valorarnos pues, en ocasiones, realizamos acciones que sólo nos llevan a cuestionar cuánto valemos o qué tanto somos queridos por los demás… y es ahí, donde tenemos que accionar.

Aquí te comparto 5 acciones a realizar, para ayudarte a ser feliz:

1. Cuando eres invitado a un evento de último momento, no vayas: esas personas que tienen la costumbre de ir a eventos cuando fueron invitados de última hora, quiero decirles que fueron invitados porque alguien canceló o aumentaron el presupuesto del evento y tú no estabas entre los iniciales. Así que ya sabes qué tienes que hacer cuando te llamen de último momento.

2. Si no te han contado de algo, no preguntes: no es necesario que tengamos que saber las cosas que suceden con otras personas, tomando en cuenta que todo empieza como un chisme o rumor que se expande como virus. Si alguien te cuenta algo, está bien preguntar si realmente hay un interés, pero si nadie te ha venido a contar nada, no preguntes lo que escuchaste en la calle.

3. Si a ti o a alguien no le nace algo, no lo forces: querer hacer cosas para quedar bien o por no hacer sentir mal a alguien, es lo peor que pudieras hacer para tu autoestima. También si esperas un determinado comportamiento o respuesta de alguien y no se da como esperabas, déjalo así, es lo que le nace, no hagas lo mismo que te pudieran hacer a ti, contestar por “compromiso”.

4. Si te dejan en visto más de una vez, no insistas: lo mejor que puedes hacer cuando alguien te ignora de esa manera, es dejar de insistir, recuerda que el ignorar y el silencio, hablan. Te dice mucho de la persona y la situación el que alguien no tenga los pantalones para decirte que no quiere hablar contigo ahora o que anda muy ocupado para atenderte.

5. Si alguien te bloquea de su vida, déjalo ir: si quisieras una explicación por un bloqueo, es válido pedirla, pero si no te la quieren dar, es sano dejarlo ir. Con razón o sin razón, esa persona tomó su decisión.

Pequeñas acciones, grandes cambios.