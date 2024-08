Para ciertas acciones… ciertas penalidades

Leyendo un poco de la vida de Abraham Lincoln me encontré con algunas frases-comentarios entre sus escritos que me parecen dignas de analizar, pues considero que, incluso, el caer en algunos de estos supuestos, debería ser penado severamente, pues queda claro que para caer en ellos debes ser una persona con mucha malicia, o que careces de valores esenciales de vida. Podrás pensar que se está exagerando en el tema, pero te invito realmente a analizar cada una de ellas detenidamente y puedas comprender la magnitud de que una persona logre algo, por medio de perjudicar a otra.

Aquí te comento para tu análisis 5 acciones que deberían estar penalizadas:

1. No puedes ganar, haciendo perder al otro: sabemos que ganar, en lo que sea, se convierte en una obsesión para muchos. Sin embargo, hay de formas a formas. Cuando ganas provocando de manera ilícita o aprovechándote de mala manera de otra persona para lograrlo, estás comprando un boleto directo sin escalas, y con karma incluido, al país de nunca jamás. Si el otro comete errores involuntarios que te dan la victoria, eso, es otra cosa.

2. No puedes ayudar al débil, perjudicando al fuerte: si basas tu filosofía de vida en fortalecer al débil mediante estrategias que perjudiquen al fuerte, estás muy equivocado. No puedes fortalecer a una persona succionándole la fuerza a otra. Por lo que inventa otra excusa para decirle a la persona o grupos que quieres fortalecer.

3. No puedes promover la unidad mediante el odio: si tu discurso para fortalecer a tu gremio es el odio hacia los demás gremios que no sean el tuyo, te comento que estás entrando a un terreno en donde se empieza a gestionar el caos. El caos no surge de un día para otro, surge poco a poco, se va sembrando la semilla… hasta que germina y pudiera ser tarde.

4. No puedes levantar la pobreza destruyendo la riqueza: es irrisorio pensar que vas a sacar de la pobreza a alguien quitándole al que tiene riqueza. Ni Robin Hood logró terminar con ella a través de quitarle al rico para dárselo al pobre. Hay muchas maneras muy eficientes de hacerlo, sólo ejecútalas. Ya conocemos los resultados de esta metodología.

5. No puedes lograr prosperidad si matas el ahorro: el que pretenda crear prosperidad en su comunidad sin frenar el consumismo compulsivo, no lo va a lograr. Matar el ahorro en las familias equivale a creas situaciones de peligro económico y financiero que pudieran llevar a la quiebra a éstas.

Entonces… ¿estás de acuerdo conmigo?