Algo está mal… muy mal

Vivimos tiempos raros en los que andan sucediendo cosas que me hacen pensar que algo estamos haciendo mal como sociedad. No sé si es la educación, los tiempos, la calle, el mundo, pero percibo cierta vibra de cosas que no me cuadran o que no me terminan de convencer. Lo cierto, es que se nos está saliendo de control, pues hay cosas que, aun debatiendo y con sustento, la gente no quiere o no desea entender. Y todo esto nos va complicando cada vez más la convivencia en la sociedad, pues genera menos tolerancia y paciencia con la gente.

Aquí te comento 5 acciones que me indican que las cosas no van bien:

1. La gente quiere cosas gratis y sin esfuerzo: es increíble que la gente quiera conseguir cosas sin hacer absolutamente nada. Y no hablemos de los “influencers” que pretenden venderte la idea de darles cosas gratis a cambio de que ellos te nombren y hablen bien de ti. Las nuevas generaciones quieren hacer menos esfuerzo y tener todo.

2. El ser vulgar interesa más que el contenido: no importa que tu contenido esté muy bueno, si tú no eres vulgar o grosero como persona, difícilmente llamarás la atención, y si lo logras, créeme que serás menos visto y menos interesante que la persona que se la pasa diciendo vulgaridades y evidenciando y humillando gente.

3. A todo mundo se premia: hoy todas las escuelas quieren premiar a todos los alumnos sólo por participar en algo. Déjame decirte que una de las grandes cosas que tiene la educación, es que te permite aprender a lidiar con la derrota. Imagina lo que pasaría con los adultos que no aprendan a perder, terminarían más frustrados y decepcionados, incluso hasta deprimidos.

4. Se vuelve más viral un video íntimo que un logro: el morbo de ver a alguien, sobre todo si es conocido, en un video íntimo, genera mayor expectación, que un logro que haya sucedido con algún personaje de nuestro país, conocido o no. ¿Porqué reenviamos ese tipo de videos en vez de reenviar los que le darían mayor reconocimiento a alguien por sus logros?

5. La gente te reconoce por lo que tienes y no por quien eres: la gente te acepta o no en círculos sociales, dependiendo de lo que tengas y aportes para ellos, aunque sea por interés, que lo que realmente eres. Triste darse cuenta que la gente te valore más por las cosas materiales que por todo lo demás.

Piensa y analiza dónde quedaría una sociedad en la que no se exige nada para lograr cosas. En una universidad que no exige porque tiene competencia.