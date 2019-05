Una sequía que ya hizo historia

La sequía de este 2019 ya hizo historia en nuestro estado, para las zonas norte y nororiente de Mérida ha impuesto una nueva marca de días con temperaturas iguales o superiores a 37.0°C, que se estableció en 1986 y que se repitió en 2011, con 28 días consecutivos con temperaturas sensiblemente altas.

Ni la lluvia que cayó el pasado 5 de mayo pudo evitar que las temperaturas fueran elevadas, ya que ese día hubo 38.8°C de temperatura máxima y al día siguiente, 37.2°C. El agua que cayó no fue suficiente para mitigar el calor que ya nos está agobiando, no solo a Mérida sino a toda la Península de Yucatán, pues ya llevábamos, al día de escribir este artículo, 32 jornadas consecutivas con estas terribles temperaturas al menos en las zonas norte y nororiente de la capital yucateca y no se vislumbra a corto plazo que vayan a bajar, porque la única forma de que esto ocurra es que se presentaran ya las tan ansiadas lluvias y eso no está aún sucediendo ni se espera que suceda pronto al menos para esta ciudad.

La población yucateca está harta de este calor que no acaba y que ya tiene sus consecuencias primeramente en el sector salud con los golpes de calor, enfermedades estomacales y también respiratorias, ya que anda uno caluroso y entra a lugares con aire acondicionado muy fuerte y viene la descompensación del cuerpo.

Los abanicos, más que refrescar, nos calcinan con el aire caliente que reparten, los aires acondicionados sentimos que no enfrían aunque los pongamos en la temperatura más baja, porque no nos sirve de nada y sí aumenta el consumo de corriente eléctrica.

Todo esto desde luego se debe al fenómeno de EL NIÑO que nos afecta y aunque en forma débil está haciendo de las suyas aumentando el ambiente caluroso durante más tiempo y el aire seco que también está presente en el ambiente. Lo ganado con la fuerte lluvia del 5 de mayo pasado fue que ayudó a mitigar los incendios, pero éstos volverán porque ya el monte se ha vuelto a secar y los fuegos empezarán a aparecer de nuevo.

Es en verdad una situación muy difícil la que estamos viviendo los yucatecos en esta sequía 2019; desde luego no es la primera vez que pasa, pero sí ya es demasiado prolongada y aún no hemos tenido temperaturas históricas ni se espera que lleguemos a ellas, pero sí el lapso prolongado está haciendo mella en la población yucateca, en especial en las grandes manchas urbanas como lo son Peto, Motul, Izamal, Valladolid, Tizimín, Tekax, Oxkutzcab, Ticul, etc., además de la gran urbe del sureste mexicano que es Mérida.

Por si fuera poco, 10 días antes de que se inicie la temporada de huracanes 2019 se ha formado junto a las islas de Bermuda en el Atlántico la tormenta subtropical Andrea que aunque se pronostica que no durará mucho tiempo por el ambiente hostil que la rodea, definitivamente encontró condiciones adecuadas para formarse. De la temporada de huracanes hablaremos el próximo miércoles. Cuídense del calor por favor, tomen precauciones.