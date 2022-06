Ciclones 2022, no hay que confiarse

Estamos en junio y sólo ha ocurrido una formación, que fue la tormenta tropical “Alex”, en el océano Atlántico, entre las islas de las Bahamas y la Península de la Florida, EU, posteriormente se dirigió a mar abierto del Atlántico, dejando únicamente lluvias en el este de la Península de Yucatán, cuando aún era un área de baja presión y, después de ello, algunos disturbios se presentaron, pero ninguno desarrolló, para lo que resta del mes no se espera formación de algún ciclón, pero esto podría ser engañoso, ya que pudiera pensarse -tomando en cuenta que los meses más activos son junio y septiembre- que fallaron los modelos matemáticos, cuando no es así, ya que no se desarrollaron los fenómenos por diversas causas en la zona del Atlántico.

En la zona del Pacífico sí se desarrollaron, dentro del área de baja presión del giro centroamericano; los modelos insisten en que el tiempo de mayor peligro de formaciones iniciará a partir del pico de la temporada de ciclones que ocurrirá desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, donde las condiciones estarán más que idóneas para el desarrollo de los fenómenos y eso deberá de tomarse en cuenta.

Estas condiciones son encabezadas por la presencia del fenómeno de “La Niña”, en primer lugar debido a que no desaparecerá, sino todo lo contrario, estará durante toda la temporada hasta el 30 de noviembre, lo que favorece ampliamente la formación y crecimiento en intensidad de los ciclones tropicales; otra más y no menos importante, es que las aguas oceánicas del Atlántico tropical están muy por encima de su promedio de temperatura y, como todos sabemos, ese es el principal combustible que alimenta a los ciclones; de igual forma, la presencia de muchas ondas tropicales que se espera salgan vigorosas de África, provocando con esto que apenas ingresen al océano Atlántico tenga un desarrollo rápido, ya sea como depresión o tormenta tropical, la reducción de los vientos cortantes en altura favorecerá la presencia de huracanes y una mayor cantidad de precipitación en la zona de la cuenca que por lo general está relacionada con la actividad ciclónica.

Ante todo lo antes descrito, los pronósticos están muy agresivos como hacía años no se veía en la zona, tan es así, que el 47% nos dice que será hiperactiva, el 30% más activa, 23% dentro de lo normal y solo el 1% por debajo de lo normal. También hay que mencionar con relación a los pronósticos que tenemos de 6 a 7 ciclones tropicales con nombre por encima del promedio de 2 a 3 huracanes, arriba de la media y de 1 a 2 huracanes mayores o intensos, igual por encima del promedio.

De tal forma que ahora los pronósticos mantienen la tendencia al alza y están de la siguiente manera:

Como verán un panorama nada halagüeño para la Península de Yucatán.