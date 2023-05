La amabilidad… y su contraparte

Es raro hoy en día encontrarse a personas extremadamente amables o buenas. Y me refiero a esas personas que realmente nos hacen detenernos un momento en el tiempo y hacernos pensar sobre lo bueno que es que existan personas así y que resalten de entre toda la porquería que hay hoy en la calle. Estamos en tiempos donde la gente está tremendamente polarizada y nos urge encontrar más personas del lado bueno y positivo, que del lado contrario. Sin embargo, en ocasiones confundimos a las personas amables o buenas, con personas débiles o fáciles de controlar. Y es por eso que me parece importante hacerte hincapié en algo que debemos e, incluso, necesitamos saber.

Aquí te menciono 5 cosas que tienes que saber sobre la gente extremadamente amable y buena:

1. Que su otro lado es extremo: así como es de amable la persona, así de dura y difícil es su contraparte. Realmente una persona con esta personalidad tiende a ser lado opuesto cuando alguien lo quiere buscar. Él sabe que es amable por todo lo que ha pasado, pero su amabilidad no debe ser malentendida y menospreciada, pues conocerán ese lado de él.

2. Seguramente ha pasado por algún infierno: las personas amables, son así pues han tenido algún suceso en el pasado que los ha llevado a comprender que todos podemos pasar por malos momentos, y esos momentos de pérdida, sufrimiento o dolor, nos han forjado el carácter para aguantar más que la persona promedio. Pero elegimos ser amables.

3. Llevan una bestia dentro: estas personas llevan una bestia adentro que se encuentra dormida, no muerta. Y si insistes en aprovecharte de ellos o verles la cara o jugar con sus sentimientos, conocerás esa bestia extrema. Pueden dar todo por ti, pero no tolerarán un acto desleal. Y no porque piensen en venganza o algo similar, sino porque simplemente no hay marcha atrás.

4. Tienen un excelente autocontrol: puedes estar aprovechándote una y otra vez de estas personas y pensar que son débiles o no tienen carácter, pero lo que debes de saber, es que tienen mucho más carácter de lo que imaginas. Es más, tienen tanto, que se dan el “lujo” de autocontrolarse porque escogen sus batallas para no desperdiciar energía.

5. Tienen un límite: las personas amables tienen un límite un poco más largo que las personas comunes, la diferencia la hace que al cruzar ese límite, jamás voltearán a mirar atrás. Seguirán con sus vidas aunque les haya causado mucho dolor y sufrimiento y cambiaran su página.

Si conoces a una, valórala.