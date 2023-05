Inicia la temporada de ciclones 2023

No hay plazo que no se cumpla y le llegó la hora a la Península de Yucatán de vivir 6 meses de emociones con la temporada de ciclones tropicales 2023, en la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, a la cual pertenece la Península, siendo la zona IV de la Organización Meteorológica Mundial.

Según las agencias y buros internacionales, institutos y NOAA, esta será una temporada dentro del promedio y un poco por encima, y ya no por debajo como se había anunciado en abril pasado. Los principales protagonistas serán, por una parte, la aparición del fenómeno meteorológico de “El Niño”, mismo que se presentará a partir del verano y hasta el fin de la temporada. Por otra parte, deben tomarse en cuenta las aguas superficiales demasiado calientes del Océano Atlántico.

La temporada de ciclones en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, va del 1 de junio al 30 de noviembre, y cabe recalcar que, después de 8 años consecutivos, este 2023 no se formó por segunda vez, ya que no pasó tampoco en el periodo anterior. Hubo amenazas de dos posibles formaciones, pero afortunadamente la primera no se concretó y la segunda está en veremos. Así que parece que, otra vez, todo en la normalidad como era antes del año 2015.

Lo que sí, de acuerdo a todos los modelos de predicción, la temporada será muy interesante, ya que se espera un Océano Atlántico, con sus aguas a temperaturas muy por encima del promedio, algo que, incluso, hace años no ocurría, y lógicamente provocará una importante actividad ciclónica en esta cuenca. Por otro lado, se espera que “El Niño”, ya con 80% de formación, haga que su viento cortante provoque debilitar y desaparecer a los ciclones que logren formarse, e incluso, ayude a evitar que nazcan estos fenómenos.

No será sencilla la labor para “El Niño”, el calentamiento de las aguas del Océano Atlántico pone en duda lo que ocurrirá, y ya el NOAA ha dicho que hay una gran incertidumbre, ya que podría ser una temporada muy activa sí el fenómeno de “El Niño” no hace su trabajo de destruir a los ciclones, algo que sólo se sabrá durante el desarrollo de la misma temporada.

La Universidad Estatal de Colorado, EU, que lidera los pronósticos para la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, ha dicho en su primer pronóstico que se espera la formación de 13 ciclones tropicales con nombre, cuando el promedio es de 14, de los cuales se espera que 10 sean tormentas tropicales, 6 huracanes y de estos, 2 sean intensos en las categorías 3, 4 y 5 de la escala Saffir Simpson. Este pronóstico no dice los lugares que serán afectados ni tampoco las direcciones que tomarán y, mucho menos, dónde acontecerán. El segundo pronóstico de dicha Institución se conocerá en los próximos días y deberá decir algo parecido a lo que nos comenta el NOAA.

El NOAA ha indicado que se esperan de 12 a 17 ciclones con nombre, de 5 a 9 huracanes, y de estos de 1 a 4 intensos. Por su parte, la Conagua ha señalado que se espera de 7 a 9 tormentas tropicales, de 1 a 3 huracanes moderados, y de 2 a 4 intensos.

Sin importar lo que vaya a suceder, la población yucateca debe de tener listos sus planes de contingencia contra ciclones tropicales, para ponerlos en práctica en caso de ser necesario y tener resuelta la primera gran pregunta: ¿mi casa es segura?