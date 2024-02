Sé prudente… sé decente

Si algo se está perdiendo hoy, es la prudencia. La gente pareciera que ya no trajera filtros al momento de decir las cosas. Y ojo, no estoy diciendo que tengas que quedarte callado, pero hay momentos en los que hacerlo, no sería tan mala idea, y si fuera el caso de no aguantarte, aun así, hay maneras de decir las cosas. Esto se acentúa mucho, sobre todo, cuando nos encontramos con personas que hace mucho tiempo no veíamos, y ahí es cuando la imprudencia se apodera de nosotros reaccionado con sorpresa ante la persona que vemos y lanzamos nuestros dardos venenosos.

Aquí te dejo 5 imprudencias que debes evitar al ver a una persona:

1. ¿Qué te pasó?: esta es la madre de todas las preguntas imprudentes, la reina de las imprudencias, pues con ella te puedes estar refiriendo a tantas cosas, que podrías pasar por doble o triple de imprudente. La persona que recibe este comentario después de tanto tiempo de no verte, muy probablemente no quiera saber más de ti tras este encuentro.

2. ¿Hace cuántos kilos que no te veo?: aunque algunos de los individuos que reciben esta pregunta, también la promocionan ellos mismos, suele provocar desánimo en quien la recibe, pues tampoco es agradable, sobre todo cuando viene de alguien que hace mucho que no nos ve. Si estamos pasados de peso, nosotros lo sabemos, gracias por recordarlo.

3. Luces demacrado: si no has visto a esta persona durante mucho tiempo, decirle que luce demacrado pudiera provocar que te conteste con algo que no te guste, voluntaria o involuntariamente. Bien podría decirte que tiene una enfermedad terminal y, pues imagínate lo bien que te vas a sentir después, aunque espero te sirva de lección.

4. ¿A dónde fue tu pelo?: para los que sufren (a otros no les importa) la situación de la caída del cabello y que les empiecen a decir calvos, encontrarse con la persona que te hace este tipo de preguntas, ¿qué espera? Que le contestes cosas como: se fue de compras, al rato regresa… o salió, pero en un momento está aquí.

5. ¿Sigues con el mismo(a)?: esta interrogante cambia mucho dependiendo de la cara que pongas al preguntar, por lo que ten mucho cuidado lo que tus gestos expresan al hacerlo. Pero tomando en cuenta que normalmente somos imprudentes, probablemente se denote que nuestra pregunta es más confirmación de tu desagrado total.

De verdad te digo que ser así con alguien que no vemos hace mucho tiempo, es muy desagradable. Creemos buena vibra, no negatividad en el ambiente.