Activa temporada de ciclones 2024

Se ha mencionado que la próxima temporada de ciclones tropicales 2024 podría ser de las más activas de la historia, comparada con el 2005 y el 2020. Ahora vamos a analizar qué dicen los diferentes modelos matemáticos de predicción del mundo sobre esta situación, que se podría dar en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.

Empezaremos con lo que dice el NOAA, la cual indica que debido a que las aguas del Océano Atlántico estarán muy calientes por encima de lo normal, los modelos señalan que se seguirá calentando y con la presencia del fenómeno meteorológico de “La Niña”, dicen que habrá una gran formación, tanto en número como en intensidad, de los ciclones y se espera la formación de huracanes por encima del promedio, que es de 14, esperando 20 o más, y también se comenta que la posible dirección de los fenómenos será hacia el oeste y noroeste, lo que las llevará al Mar Caribe, Golfo de México y sur de los Estados Unidos.

El modelo CANSIP pronostica una temporada de ciclones muy activa, debido a que el fenómeno de “La Niña” podría ser una súper niña, ya que las aguas del Océano Pacifico se enfriarán más de 3 grados de su promedio habitual, y mientras más frío estén las aguas del Pacífico más intensidad alcanzará el fenómeno de “La Niña”. Además, este modelo indica que el corredor de fenómenos será el Atlántico, Mar Caribe, Golfo de México, y el sur y este de EU.

El modelo CFS señala que “La Niña” aparecerá en junio y se intensificará en el pico de la temporada de ciclones, durante agosto y septiembre, además menciona que habrá bajas presiones barométricas en el Mar Caribe, algo no visto en años y eso facilitará la formación de ciclones, los cuales tomarán rumbo al oeste y noroeste.

El modelo Europeo, uno de los más sofisticado en sus pronósticos, dice que el Atlántico tendrá temperaturas por encima del promedio en sus aguas oceánicas, presiones barométricas más bajas en el Mar Caribe y anomalías de precipitación muy arriba de su promedio, así como la formación de mayo a septiembre de 17 ciclones con nombre, siendo el promedio 12, de los cuales 9 serán huracanes, pero el promedio es de 6 huracanes, y lo peor es la energía acumulada 70% más de lo normal, generando que la actividad ciclónica sea de las más activas de la historia y con trayectorias favorecidas hacia el oeste por la extensa alta presión de Azores.

El modelo americano ha dicho que habrá temperaturas más altas en el Océano Atlántico, lluvias muy por encima del promedio para el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, y un evento de “La Niña” muy fuerte.

Y por último, ya dio su pronóstico Tropical Storm Risk, indicando que será por encima de lo normal, con la posible formación 20 ciclones con nombre, 9 huracanes y de ellos 4 intensos.

Como se habrán dado cuenta, la cosa no pinta bien y los grandes protagonistas serán “La Niña” y las aguas calientes del Océano Atlántico, pero para Yucatán eso no debe detenernos, ya que año con año debemos prepararnos contra los ciclones, sin importar el número a formarse y la gran o no actividad, preparándonos para lo peor esperando lo mejor. Ahora es buen momento para estar alertas, recordando que el Estado se caracteriza por tener una buena cultura de prevención contra ciclones.