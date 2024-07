Yucatán y los mismos errores ante los huracanes

Muchos años han pasado desde la afectación del gran huracán “Gilberto”, en 1988, ya son 36 años, y 22 años del paso de “Isidore”, en 2002, siendo el último fenómeno en afectarnos severamente, y veo con tristeza que no aprendimos la lección en el ramo de las construcciones, tanto en el interior del Estado como en la costa yucateca, y más aún que ha llegado gente de otros países y estados a Yucatán.

En la ciudad de Mérida, veo materiales de construcción no aptos para soportar grandes huracanes, no sé si los que han construido edificios usando mucha cristalería y materiales no resistentes a vientos huracanados intensos no saben que aquí ha habido rachas de viento de hasta 200 km/h con el huracán “Gilberto”, y de 219 km/h con el huracán “Isidore” y, por cierto, estas últimas rachas mencionadas fueron durante más de 30 horas consecutivas y en aquel momento la destrucción de las construcciones fue por fatiga, causando graves daños.

Por eso, vale la pena mencionar que entre los huracanes “Gilberto” e “Isidore” se cometieron los mismos errores al volver a construir de la misma manera y se vieron los mismos daños, y si hablamos de la costa las casas que se desbarataron y destruyeron con estos fenómenos al adquirirse por personas que no son yucatecas, e incluso hubo yucatecos que volvieron a construir grandes residencias a la orilla de la playa, sin tomar la precaución, aunque es importante señalar que muchas otras personas sí tuvieron esa precaución y construyeron lejos de la playa, o lo más alejado de ella posible, pero se están construyendo hoteles y departamentos con paja de grandes dimensiones justo a la orilla de la playa, o en la costa yucateca.

Averiguando un poco, me encontré con que muchas de las construcciones son de gente no yucateca que desconoce o no quiso conocer el peligro de construir cerca de la playa, tal vez pensando que ya no pasará lo que sucedió con los huracanes “Inés”, en 1966, y “Gilberto”, en 1988, siendo que estos fenómenos sacaron a todos de su error al destruir la zona veraniega por excelencia de Yucatán, pero la gente no aprendió y con “Isidore” volvió a pasar lo mismo tanto en la costa, al igual que en el interior del Estado, sin tener la precaución de construir tomando en cuenta que estamos en una zona de huracanes intensos y que sí es cierto que ya pasaron 22 años de aquel suceso de “Isidore”, lo que juega en contra de la población, pero en el 2020 se vivieron las afectaciones de 4 huracanes, aunque más bien fueron de lluvia, y aquí cabe destacarse que ya muy rápido se olvidó el rebose del acuífero que ocurrió en el 2020, y la zona de alta plusvalía de Mérida sigue creciendo junto con las construcciones que se hacen sin tomar en cuenta las inundaciones provocadas por el rebose del acuífero, por lo que vale la pena aclarar que algunos sí tomaron en cuenta esto último y se fueron a vivir a zonas más altas, pero los mismos errores se siguen cometiendo de construir sin tener en cuenta que la madre naturaleza pronto les hará ver su error, y más ahora con el calentamiento global y el cambio climático que han modificado ciclos, acortándolos. En estos tiempos, los eventos meteorológicos extremos están a la orden del día.