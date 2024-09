Se atrasó “La Niña”

Ya estamos finalizando agosto, y oficialmente el día 20 inició la fase intensa de la temporada de huracanes y todo está demasiado tranquilo, lo cual es inusual, ya que ya deberían estar las formaciones ciclónicas a la orden del día, y no está sucediendo, apenas como que quiere despertar el Atlántico con sus formaciones, aunque cabe destacar que han salido ondas tropicales vigorosas de África, aunque están surgiendo muy al norte, en la latitud 20 grados norte por arriba de las islas de Cabo Verde, y no en la latitud 10 grados norte por abajo de las islas de Cabo Verde, eso, lógicamente, tiene implicaciones en las ondas tropicales, debido a que la zona por donde están saliendo al Océano Atlántico las aguas están frías, lo que las debilita. Cuando llegan a aguas calientes del Atlántico ya están débiles y no logran formar una baja presión que desarrolle un fenómeno, pero esto está ya cambiando y las ondas van surgiendo, poco a poco, en la latitud 15 y 10 grados norte.

La pregunta que más me han hecho es ¿qué sucederá cuando se presente por fin el fenómeno de “La Niña”?, esta duda es a raíz de que ya estaba confirmado su regreso para este verano de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos (NOAA) que lo dio por oficial, pero no ha sucedido.

Definitivamente la llegada del fenómeno de “La Niña” tiene repercusiones, ya que favorece la formación e intensidad a alcanzar de los ciclones, ya que podrían intensificarse fácilmente y, de hecho, los modelos matemáticos de predicción están mostrando un pico de la temporada debido no sólo a la presencia de “La Niña”, sino también a que permanece una anomalía de aguas más calientes por arriba de lo normal en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.

El modelo CANSIP indica que en agosto, septiembre y octubre tendríamos un Atlántico muy caliente, y eso está sucediendo. En estos meses será el pico de la temporada de ciclones y también se esperan presiones por debajo de lo normal en el Océano Atlántico y Mar Caribe, lo que también favorece la formación de fenómenos tropicales donde el mismo modelo nos indicó que la temporada de lluvias iba ser con más precipitaciones que el promedio para zonas que abarcan a la Península de Yucatán, y eso está ocurriendo, aunque no parejo y la presencia de mucha lluvia tiene relación directa con la actividad de los ciclones.

Todo lo antes dicho, que será reforzado por la presencia de “La Niña”, nos hace ver que se espera mucha actividad ciclónica y las entidades que emiten pronósticos estacionales indican que será un periodo activo de ciclones, aunque hasta ahora no ha sucedido, pero se espera que en breve empiece esta situación ya pronosticada.

Por eso reiteramos que las batallas contra los huracanes se ganan con una buena aplicación de los programas de contingencia contra ciclones tropicales sin caer en excesos de confianza y en las falsas expectativas de las redes y medios sensacionalistas. Y para la Península de Yucatán, aunque no hay nada escrito en piedra y digo esto por la gran cantidad de años sin la afectación de un huracán intenso (22 años este año), sería muy buen ejercicio ver qué errores cometimos con la llegada de “Beryl” al inicio de julio para corregirlos, ya que lo mejor de la temporada actual de ciclones está por iniciar y máxime que quizás octubre sea muy activo debido a la llegada tardía de “La Niña”.