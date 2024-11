Se alargará la actividad de la temporada de huracanes 2024: Vuelve “La Niña”

Ya estamos en el mes de noviembre y aunque en septiembre, que es el mes más activo de la temporada de Ciclones Tropicales, nos fue muy bien en la Península de Yucatán, ya que no tuvimos ninguna afectación porque hubo muy poca actividad, y se puede decir que a una buena parte de la cuenca en la zona del Caribe y América Central también le fue muy bien, y luego octubre ha sido muy activo y hasta el momento pasó como un mes con mucha actividad ciclónica en los últimos años, pero saben, aún no se puede cantar victoria con los Ciclones Tropicales, ya que los frentes fríos no están llegando y son nuestra protección contra los Ciclones Tropicales, y de 7 Frentes Fríos formados sólo uno, en octubre, llegó muy débil a la zona de Yucatán y esa es una de las razones por la cual los Ciclones Tropicales se dan el lujo de avanzar hacia el Golfo de México, en especial ir hacia la costa sur de los Estados Unidos, claro ya no llegarán fuertes a esas zonas, pero sí pueden provocar grandes cantidades de lluvias al encontrarse con aire frío pesado y seco que ya está posesionado de la parte sur estadounidense y este mes se activa el último nido que se habilitará y durará lo que resta hasta que finalizará la temporada de huracanes 2024 el próximo 30 de este mes, pero un sistema meteorológico conocido de nosotros le vendrá a poner más emoción a la temporada de huracanes que ya va a entrar a su recta final, el fenómeno meteorológico de “LA NIÑA”, que todo parece indicar ya hay una alta posibilidad que reaparezca entre mediados a fines de este noviembre, y eso provocará que se incremente la actividad de Ciclones Tropicales en el cuenca del Atlántico y seguirá la actividad en noviembre, y sólo habrá actividad de formaciones en el sur del Mar Caribe, por lo que la noticia de la reaparición del fenómeno de “LA NIÑA”, que favorece la formación de Ciclones Tropicales, no es una buena noticia para la Península de Yucatán, no estoy afirmando que un Ciclón Tropical nos pueda afectar, pero está latente la amenaza que pueda ocurrir, sobre todo porque los Frentes Fríos aún están llegando débiles al Golfo de México y se les gasta el gas y no llegan a Yucatán y sí provocan con su presencia inestabilidad atmosférica que pudiera ser aprovechado por algún Ciclón Tropical en formación y agarrar fuerza o lo peor, provocar que se enganchen con algún Frente Frío y se estacionen y se vuelvan erráticos como ocurrió en 1995 con “ROXANNE” en la costa del estado de Campeche y ha sido para esa entidad su peor huracán de la historia, o con “WILMA” en el año 2005 que se enganchó igual con un Frente Frío y se estacionó sobre Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, y ha sido su peor huracán para esa zona del Caribe mexicano y seguramente este año sucederá lo del año pasado que la temporada de Ciclones Tropicales aún seguirá para el mes de noviembre, ya que había el fenómeno de “LA NIÑA”, por lo que la situación no pinta nada bien para este final de la temporada de Ciclones Tropicales 2024.

Se invita a la población de la Península de Yucatán a no bajar la guardia en la cultura de la prevención, ya que el peligro aún no ha pasado, ya nos salvamos de dos grandes Ciclones Tropicales esta temporada de “BERYL” en junio y julio y de “MILTON” en octubre pasado y ahora pasará algo, pero sin afectar afortunadamente, el sistema “RAFAEL” y los modelos indican de posibles formaciones más adelante.