¿Cómo va el ascenso del acuífero en 2024?

Ya han pasado cuatro años y al parecer se les ha olvidado el grave problema que sufrimos los yucatecos con las inundaciones que provocaron primero la tormenta tropical Cristóbal en junio y luego los huracanes Gamma, Delta y Zeta en el mes de octubre del año 2024.

Estos últimos provocaron lo impensable el rebose de nuestro acuífero en zonas del noroeste, norte y noreste del estado, aunque todas las energías y baterías disponibles se dirigieron hacia la zona urbana de la ciudad de Mérida, de la parte noroeste y poniente en especial a los fraccionamientos de las Américas y ciudad Caucel y las comisarias del norte de la ciudad de Mérida.

A la parte noreste no se le dedico tanta atención y de hecho ya se olvidó este suceso de las zonas que se inundaron entre Tizimín y Río Lagartos en donde muchos ranchos tuvieron que ser reubicados o encomendados con los vecinos al ganado, aunque las carretera ya fueron elevadas y puestas alcantarillas, todo esto provocado por la gran cantidad de precipitación que cayó que alcanzó en la estación nororiente de la ciudad de Mérida la exorbitante cantidad de 1.873,2 litros/m2 de altura de lámina precipitada acumulada en el año de 2020.

Algo jamás ocurrido en la historia de Yucatán y la elevación de 5.20 metros del nivel de altura del agua subterránea.

Actualmente las zonas subterráneas que se inundaron ya está todo casi normal, ejemplos son los estacionamientos de plaza Harbor y el paso deprimido por decir algunos y tramos de la carretera Tizimín a Rio Lagartos pero lo más importante

¿Usted sabe cuánto ha subido el nivel del agua subterránea? Pues ha subido para situarse a un nivel de 2.650 sobre el nivel medio mar (dato Odiser Empresarial), muy envidiable espesor de agua tomando en cuenta la fuerte sequía histórica que vivimos este año esta como si estuviera acabando una buena temporada de lluvias y la temporada de lluvias de este año fue con acumulado hasta el momento de 1.008,0 mm que es dentro del promedio anual (Dato Fiuady) y aunque según modelos se esperaba una temporada fuerte con un 30% por encima del promedio pero no ocurrió pero lo caído fue suficiente para mantener aun elevado el manto acuífero.

Se esperaba fuera una gran temporada de lluvias como se pronosticó, pero los ciclones tropicales que pasaron sobre o cerca del estado de Yucatán no dejaron significativas lluvias con acumulados importantes y cuando mucho en el mejor de los casos se esperaba llegara a 3.00 metros sobre el nivel medio del mar, pero aunque si nos afectaron ciclones tropicales directa o indirectamente no hubo grandes precipitaciones, máxime que cada ciclón puede dejar hasta un incremento del acuífero de hasta 2 metros sobre el nivel medio del mar, lo que haría que rebose el acuífero de nuevo o sea con solo lluvias no rebosaría pero si nos afectan ciclones aunque sea indirectamente si habría la posibilidad de rebose si traen mucha agua.

Lo que si es una muy buena cantidad de agua subterránea para palear con éxito una dura temporada de sequía el otro año esta sobre 1.50 sobre el nivel medio del mar de excedente más lo que dejen los Frentes Fríos que se espera lleguen con lluvias.

Las medidas de mitigación y protección para las zonas que se inundaron ojalá que pronto ya estén reglamentadas por las nuevas autoridades y sobre todo los planes de sensibilización entre los habitantes de las zonas que se inundaron ya aplicados “La Niña” y ya el cambio climático ha alcanzado al estado de Yucatán nos guste o no y una muestra de lo que nos puede provocar ya fue hecha por la naturaleza que nos demostró que nuestro acuífero tiene sus límites de tolerancia.