El mundo, en peligro de Ebullición global

Mucho ha llamado la atención el intenso calor con cifras récord y el tiempo muy largo de las altas temperaturas que están ocurriendo en muchas partes del mundo, nadie se salva ni nosotros en Yucatán. Eso se debió a un suceso que ocurrió en el año 2016 en donde las temperaturas globales incrementaron 1.25 grados Celsius, lo que provocó oleadas de calor a nivel mundial no vistas en el planeta.

Esto ya había sido advertido por los científicos del mundo dedicados a estudiar el calentamiento global, reiterando que eran peligroso los valores alcanzados de las temperaturas, por lo que había que tomar medidas más estricticas y drásticas con la quema de Gases de Efecto Invernadero, que en ese año se estaban quemando a niveles muy altos.

En la COP de París del año 2015 se habían tomado acuerdos para evitar esa situación que se presentó en el 2016

¿Qué paso? No se respetaron los acuerdos de París, al contrario, la quema de fósiles derivados de petróleo y el carbón siguió a todo lo que da; por consiguiente, condenaron al mundo. De seguir este rumbo, el calentamiento global va a un escenario catastrófico y obscuro para el 2040 o 2050, aunque ese escenario catastrófico y obscuro ya nos alcanzó desgraciadamente mucho antes de tiempo.

Mis estimados lectores, hemos rebasado el umbral de punto máximo del calentamiento global al llegar las temperaturas en promedio a un incremento de 1.5 grados Celsius, así como lo lee, algo que no se esperaba que ocurriera hasta 2040 o 2050 y que se iba a tratar de evitar llegar a esa situación catastrófica.

Los científicos de la Organización Meteorológica Mundial advirtieron, a través del secretario general de la ONU, quien dio a conocer la situación en días pasados, que ya rebasamos la era del calentamiento global e ingresamos a la era de la “Ebullición global”, o sea el aire es irrespirable, el calor insoportable y la inacción climática inaceptable.

Así como lo leen, no lo digo yo, lo dice la Organización Meteorológica Mundial a través de la ONU ni más y menos, para muestra un botón, el mes de mayo ha sido el mes más caluroso desde que se tienen registros, mayo será el mes más caliente de todos los tiempos.

La muestra física es palpable, principalmente en varias partes del mundo, vivimos un verano cruel que se nota con mayor énfasis en América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía, nadie se salva, climáticamente el planeta es un desastre y los culpables de esto somos los seres humanos que lo habitamos, todo lo advertido, las predicciones y advertencias repetidas se cumplieron y a una velocidad en el tiempo sorprendente.

La “Ebullición glonal” significa que el calentamiento global alcanzo un punto crítico tal que provocará una serie de eventos extremos de cambios drásticos del clima y lo peor el derretimiento acelerado de los casquetes polares y estos eventos los vemos como cada día ocurren, el día 6 de julio la temperatura media diaria supero el récord establecido en el 2016 y lo observado en el mes de mayo es un anticipo de la dura realidad del cambio climático y un anticipo del futuro obscuro climáticamente hablando de lo que nos espera y lo que urge es la necesidad de reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la voz de ya.

Veremos en lo futuro eventos climático no vistos en muchas partes del mundo y eso incluye a la península de Yucatán pero como siempre no faltaran los escépticos que dirán que se está exagerando pero juzgue usted si el calor que sentimos en mayo fue normal y los eventos raros como mini tornados y ventiscas igual aunque haya sus criticones de siempre que dudan viniendo sobre todo de la parte oficial que es la debe de estar al tanto para tomar las medidas pertinentes para la protección de la población porque esto no es un juego hay que unir fuerzas para enfrentarlo.