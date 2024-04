Entrevista a la escritora Liliana Blum (I)

El pasado domingo 10 de marzo, a las 10 de la mañana, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2024, le realicé una entrevista a la escritora duranguense Liliana Blum para dar a conocer detalles de su nuevo libro, “Un descuido cósmico”, el cual presentó ese mismo día por la tarde ante un numeroso público.

La entrevista se llevó a cabo en la sala de autores dentro del Salón Ek Balam, en el Centro de Convenciones Siglo XXI. El encuentro fue cálido, con la sencillez y carisma que distinguen a la escritora. Inicié agradeciéndole el haber aceptado otorgar este espacio para las páginas de Novedades Yucatán.

¿Qué te inspiró a escribir los cuentos que integran tu libro “Un descuido cósmico”?

La inspiración viene de varios lados, quería salir del realismo, porque gran parte de mi obra, a excepción de una novela juvenil que tengo por ahí, salió un gólem (una criatura mitológica), el resto de mi obra siempre ha sido de corte muy realista, ya que abordo temas fuertes. De igual manera, toco lo sobrenatural que es algo que me apasiona mucho, lo combino con humor negro. Aunque también externo mis inconformidades como mujer de cierta edad a través de la crítica social.

Tomando en cuenta la situación de las mujeres, sí me pude percatar de que la mujer tiene un papel importante dentro de tus cuentos, ¿me podrías platicar un poco más sobre esta característica?

Siempre mis cuentos y mis novelas tienen protagonista femenina, una mujer es la que lleva la historia, porque es lo que a mí más me interesa por el hecho de ser mujer, pero también es mi forma de entender el mundo, los hombres están ahí en la periferia, pero en la mayoría de las situaciones son los causantes de la desgracia.

El tema de la mujer en estos cuentos son mujeres de cierta edad hacia arriba, yo no me había dado cuenta, pero alguien me lo dijo, mis personajes han ido creciendo conmigo, acabo de cumplir 50 y yo sí creo que con la edad a las mujeres se nos va invisibilizando, si ya no estás en edad reproductiva te vuelves un cero a la izquierda, dejas de tener validez en lo que dices, en lo que piensas, por lo que la inconformidad de mis personajes mujeres es latente en estas historias.

¿De dónde surge la necesidad de escribir de manera cruda y hasta cierto punto terrorífico?

Yo creo que el estilo de un escritor, uno lo va descubriendo a lo largo de los años, es un poco como el carácter, uno lo puede medio controlar, pero mucho es con lo que naces, si te dejas llevar por lo que es, sin tratar de imitar, sale el estilo. El mío es crudo, tengo una forma dura de ver la vida, aunque también trato de ser positiva, porque en la mayoría de mis cuentos siempre hay una persona que logra tener algo de redención, o que va a poder encausar su vida, sin embargo, en el camino le pueden suceder cosas muy terribles. (Continuará).