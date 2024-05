El universo colúmbida de Patrick Süskind

Durante la entrevista que realicé a la escritora Liliana Blum, en el marco de la Filey 2024, me comentó que su libro favorito es “La Paloma” (1987), del autor alemán Patrick Süskind, por lo que me lo recomendó ampliamente. Procedí a conseguirlo y leerlo, y debo confesar que me impactó muchísimo por la forma tan sensacionalista y obsesiva en que Süskind aborda el tema.

La trama consiste en la vida de Jonathan Noel, de cincuenta y tantos años de edad, soltero, acostumbrado a tener una vida lineal y sin mayores contratiempos. Sus aspiraciones son mínimas y la importancia radica en tener un lugar seguro donde vivir, lo básico para alimentarse y un trabajo que le permita subsistir de manera cómoda pero, al mismo tiempo, con austeridad. Una parte primordial de su labor es seguir el mismo patrón todos los días, lo cual desempeña casi automáticamente.

El problema surge cuando un día, al levantarse y empezar con su rutina, se topa con una paloma a afuera de su departamento, lo que le impide salir al baño comunitario y realizar su aseo personal. La idea de Noel acerca de las palomas es de contaminación, el contagio de la enfermedad de la meningitis, y que proliferan en abundancia causando serios estragos, por lo que su terror al verla, lo lleva a aislarse de manera emocional y social. Su imaginación se agudizó de tal forma que se vio obligado a abandonar su hogar llevándose consigo ropas y objetos que lo ayudaran a escapar de la paloma sin tener ningún tipo de contacto con ella. Pero, al salir y ver que ya había ensuciado la paloma el piso del pasillo que llevaba a su departamento le hace delirar y huir corriendo con la ansiedad a flor de piel.

En pocas palabras, todo su mundo se derrumbaba por la situación de la paloma, en su trabajo -que consistía en estar como efigie de hierro parado a las afueras de un banco, el cual siempre había realizado de manera ejemplar-, ese día no pudo concentrarse y sentía ardor en cada parte de su cuerpo, ya que mentalmente tenía un gran desequilibrio… “Entonces la vida ya no tenía sentido. Entonces era mejor estar muerto…”. (P. 72).

Sin embargo, una situación en un parque en su tiempo de comida le cambió por un instante la forma de pensar, al quedarse observando a un mendigo hacer sus necesidades en público, por lo que Jonathan consideró que no había bajeza más grande que ese acto: “…llegó a la conclusión de que la esencia de la libertad humana consistía en la posesión de un retrete comunitario y que él disponía de esta libertad esencial, le invadió un sentimiento de profunda satisfacción…”. (P. 72).

Por otro lado, cabe destacar que Patrick Süskind es mayormente conocido por su novela titulada “El perfume”, cuya temática es sobre un asesino serial de mujeres, el cual tiene hiper desarrollado el sentido del olfato, obra que ha sido adaptada a la pantalla grande.

Para concluir, la novela “La paloma” es una parábola de la vida misma, donde los seres humanos solemos hacer una tormenta en un vaso con agua, llevando al límite nuestras emociones y mente. La clave está en aprender de las circunstancias y crecer a través de ellas como personas. Con pinceladas existencialistas ejecuta una sustancial lección el autor a los lectores.