Letras de celebración y agradecimiento

El artículo de hoy es sumamente especial, ya que en dos días cumplo un año escribiendo para esta sección como lo es El Poder de la Pluma, mi corazón está sumamente agradecido con el editor y amigo Cristóbal León Campos, así como del equipo del periódico Novedades Yucatán por haberme dado la oportunidad de plasmar mis letras e ideas más profundas en este espacio con mi columna titulada Letras al Viento, la cual sale cada viernes. Esta oportunidad me ha dejado una experiencia increíble, ya que he podido ejercitar la forma de narrar nuevos discursos.

Mi columna se enfoca, mayormente, en las diferentes perspectivas que me dejan las lecturas de mi día a día, algunas de las que he plasmado son las siguientes: “La biblioteca de la media noche”, de Matt Haig; “El murmullo de las abejas”, de Sofía Segovia; “Breve tratado del corazón”, de Ana Clavel”; “El Extranjero”, de Albert Camus; “No contar todo”, de Emiliano Monge; “Negro como yo”, de John Griffin”; “Feral”, de Gabriela Jauregui”, “La Malinche sus padres y sus hijos”, de Margo Glantz, de la que tuve la fortuna de conocer a la autora en un evento cultural y que diera la casualidad de que ese mismo día se publicó mi artículo sobre su libro, y de igual manera pude obtener su autógrafo en el impreso del periódico; “Mujeres del alma mía”, de Isabel Allende”, “La literatura nazi en América”, de Roberto Bolaño, entre muchos otras lecturas que han impregnado mi columna de diversos pensamientos, análisis, comentarios, etc.

Es para mí primordial prepararme y dar lo mejor para ustedes queridos lectores, para que tengan de mí artículos de calidad e información que les pudiera servir para comentar en casa, para hacer sus propias reseñas, o incluso que lo vean como una forma de pasar un rato agradable teniendo recomendaciones de buenos libros y si me han sido malos, también se los haré saber.

Uno de mis lemas de vida es: “Mirada fija en una meta, tarde o temprano te lleva a la dirección correcta”. Y eso es lo que precisamente me pasó, hasta hace dos años yo me encontraba en un lugar lúgubre, donde no buscaba la forma ni el camino para hacer lo que realmente me apasiona como lo es el escribir, así como poder meterme de lleno en todo lo que tenga que ver con las letras, hasta que el Universo me sacó a patadas de ese lugar al cual no pertenecía y me enseñó que todo es posible. Ahora, gracias al Universo, a la Vida, a Dios y a un gran equipo que confió en mí, he podido dedicarme a esto precisamente, mi mundo se ha volcado en letras, amor, vida y muchas cosas hermosas que se me hacían muy lejanas.

También pude cumplir otro de mis más grandes sueños, como fue publicar mi primera novela titulada “Ágape”, y presentarla en uno de los más grandes eventos de cultura y lectura del Estado, como es la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

Estoy sumamente emocionada por este gran año, pero más que nada muy agradecida por tanto. Gracias a mi esposa por siempre echarme porras, a mi mamá, papá, hermanito y suegra por su gran respaldo y, por supuesto, a ustedes queridos lectores por haberme abierto las puertas de sus hogares para recibir y cobijar mis letras, espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Gracias a El Poder de la Pluma por todo lo grandioso que me ha dado. ¡Lean mientras puedan!