¿ Qué son la Verdad y la Esperanza? Quizá viven en un planeta llamado utopía, dicen los escépticos. Pocas o muchas personas creemos en la Verdad, ésta llega sin avisar y sorprende. No pregunta, sólo responde a tus dudas. Tarda en ver la luz; porque primero quiere que encontremos ese rayito de esperanza que perdemos durante el camino. Las personas la queremos de inmediato, anhelamos su presencia y nos perdemos en un abismo de incertidumbre.

¿Y la Justicia colabora con la Verdad? La Justicia siempre está con su balanza para mediar la situación. Mientras tanto, la Verdad la observa trabajar y confía en el resultado; sabe que estará lista cuando la balanza encuentre el equilibrio. La vida es sabia; queda vivirla con tranquilidad. Nada es un error, todo lo que pasa es porque ya es parte del destino.

Durante el proceso surgen raíces de los pies y corazón. Las raíces son la fuerza, la necesitaremos para tener el valor de mirar al cielo y escuchar la lluvia con tranquilidad. Las flores se moverán al son del viento y nos guiarán con cada movimiento. Las hay de distintos colores: rosas, rojas y hasta amarillas. Cada una de ellas representa a las personas que nos acompañan.

A lo lejos nos deslumbrará una pequeña luz que, conforme nos vamos acercando, se va engrandeciendo. Lleva por nombre Esperanza. Cuando el corazón deja de latir por la desesperación de no ver la Verdad, la luz irá perdiendo su brillo. Hasta este momento, es recomendable ser perspicaz y no dudar de la luz.

En la vida, las cosas se ven difíciles, pero no imposibles de solucionar. Al principio, se escucharán lamentos y sollozos. Después, llegará la tranquilidad que se encargará de apaciguar la tormenta. En ocasiones, la vida no siempre será perfecta. Se pondrá difícil. No siempre será como la imaginamos.

Después de un largo trabajo, la justicia está lista para mostrar el resultado de su balanza. La verdad está preparada para salir y llegar a los lugares donde la están esperando. La esperanza nos hipnotizó con su luz para no perdernos en el sendero. Cada una de ellas estuvo haciendo lo suyo.

La templanza debe ser nuestra aliada. No siempre se luchará. En ocasiones lo haremos y en otras nos tocará mirar. Debemos ser conscientes de que en ocasiones se ganará o perderá. Esta vida pasa factura, no nos vamos sin tener que haber estado en una balanza. A veces la vida es justa, otras no. Por esto mismo siempre se debe actuar con ética y respeto. Nuestra reputación estará en juego una que otra vez.

Lo único que te puedo decir es que no te rindas. Nunca lo hagas. La Verdad siempre verá la luz, pero primero tiene que dejar trabajar a la Justicia. Deja que las cosas se acomoden, necesitan tiempo. La vida está llena de adversidades y desafíos. La Esperanza siempre estará presente para cobijarnos con su brillo, hasta en los momentos más oscuros. Confía en el proceso, no es fácil, pero sí factible.