Hace cuánto tiempo que la palabra “filosofía” dejó de usarse en la sociedad. Para algunas personas la última vez que la escucharon fue en la preparatoria, para otras, fue en la universidad -si es que estudiaron algo relacionado con las humanidades-, quizá algunas más siguen usándola. ¿Por qué tenerle miedo a la palabra filosofía?, ¿las sociedades contemporáneas dejaron de filosofar?, ¿acaso seguimos filosofando? Actualmente, cada una de las personas sigue filosofando, así es, siempre tenemos una pregunta para cualquier situación. Me imagino que nos hemos preguntado: ¿me quiere?, ¿por qué vine a este mundo?, ¿qué pasa si me cambio de trabajo? Cada una de estas preguntas nos lleva a la reflexión y a desarrollar un sentido crítico.

La filosofía no ha muerto. Nicolás Gómez Chapou se ha encargado de mantenerla viva e invitar a las personas a sumarse a un barco que no planea hundirse. Nicolás estudió la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha tomado el Diplomado en Consultoría Filosófica de Cecapfi, entre otros diplomados y talleres sobre filósofos y acompañamiento. Reside en la Ciudad de México, donde se ha dedicado a trabajar como docente a nivel preparatoria y crear un proyecto llamado “Dieta de filosofía”, con el fin de llegar a las personas y compartirles su proyecto, dejando a un lado el discurso de la academia y no ver a la filosofía de manera vertical.

“Dieta de filosofía” es un proyecto que tiene como fin inmortalizar la filosofía. Surge en 2021 como un proyecto de acompañamiento filosófico y difusión de las prácticas filosóficas. Nicolás es la voz de las nuevas generaciones que, a través de su proyecto, demuestra que la filosofía sigue viva. El objetivo del proyecto busca difundir la práctica filosófica de una manera reinventada, con acompañamiento, cuidado y respeto. Nicolás ha sabido llegar a cada rincón de la República, ya que aparte de tener varios encuentros presenciales en la Ciudad de México, “Dieta de filosofía” tiene su propia cuenta de Instagram. Nicolás busca que la filosofía llegue a más personas y no solamente sea un tema meramente académico.

En el proyecto se pueden encontrar un sinfín de actividades para poner en práctica la filosofía, entre estas actividades están: cafés filosóficos, barras filosóficas y consultoría filosófica; cada uno de estos encuentros está acompañado de alguna bebida como el café, mezcal y vino. También lleva a cabo ciclos filosóficos al aire libre en los parques de la ciudad. Nicolás lleva su triciclo con café en este encuentro, el cual tiene un costo voluntario. Y porque el pensamiento y la reflexión son para todos y todas también ofrece “filosofía para y con niñes, adolescentes y adultes”. Cuenta con una colega, Sonia Matías, quien lo acompaña en una actividad llamada caminatas filosóficas, donde tienen un club de peatones.

Nicolás tiene un gran deseo e interés en que la gente se sume a “Dieta de filosofía”. Busca acompañar de la mano a cada integrante, con el fin de explorar nuevas formas de filosofar.