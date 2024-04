Historia de la lucha por la Igualdad y No Discriminación

Es en los siglos XIX y XX, cuando, a nivel mundial, surgen los movimientos reivindicativos de la mujer y toma fuerza la lucha por el sufragio femenino, la búsqueda de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. El 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick, de Chicago, se organiza un acto denominado “Día de la Mujer”, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt. El 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en Nueva York, el “Día Nacional de la Mujer”, organizado por las mujeres socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos, en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York.

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue respaldada por la conferencia a la que asistieron más de 100 mujeres procedentes de 17 Países.

En España, el 8 de marzo de 1910, tiene una significación especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una real orden que autorizó “por igual la matrícula de alumnos y alumnas” poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública.

En 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. No obstante, fue hasta el 25 de marzo de 1911 cuando se marcaría el movimiento femenista, al acontecer un trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Las muertes fallecieron debido a que los propietarios de la fábrica sellaron las salidas del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana.

El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, aunque, en realidad, se ha conmemorado desde mucho antes. La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres. El movimiento internacional en defensa de los derechos de la mujer, ha celebrado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.

Así como en la Independencia de 1810 y en la Revolución de 1910, la participación de las mujeres en la historia de México es incuestionable. Sostuvieron el hogar, en tiempos de guerra, cuando el esposo partía, en algunos casos fueron espías, mensajeras y miembros de la tropa, brindando un servicio inestimable a los diferentes grupos y causas.

La lucha de las mujeres por obtener derechos políticos representó un esfuerzo de largo aliento, que tuvo como objetivo romper el cerco de exclusión de la vida político-institucional y ejercer, con plenitud, su derecho al voto libre y secreto, aspecto fundamental en las sociedades igualitarias y democráticas