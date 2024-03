Espejismo literario 2, miscelánea exquisita de siete narradores

En la antología Espejismo literario 2 (El nido del fénix, 2024) encontramos 18 textos que tocan temas históricos, creencias, tradiciones y problemas locales y globales. Los siete autores que integran este libro echaron mano de anécdotas de infancia y adolescencia, propias o ajenas; sucesos memorables que fueron del conocimiento de una ciudad o del mundo. El conjunto sostiene un tono que lo hace disfrutable, y se agradece la contundencia de su brevedad. Hay, pues, una labor consciente y cuidadosa, un camino andado en la escritura que de algún modo nos aproxima a sus biografías, intereses, emociones, imaginación y conocimientos. Me voy a permitir reseñar una selección de los trabajos con la finalidad de invitarles a leer todos los valiosos y bien logrados textos.

María Cristina Martín Rosado, con “Horrible animal”, comparte una alegoría de la especie humana cuyo instinto de sobrevivencia se transmuta y representa con hambre de dominio; y “El garrafón de agua”, un ensayo sobre lo que está más allá de la capacidad para realizar con autonomía ciertas labores domésticas, en el que reflexiona sobre lo innecesario de andar demostrando que se puede vencer un reto sin la ayuda de otro.

José Alejandro Molina Esquiliano participa con “Un cumpleaños diferente”, que destaca por su fino humor, y “El pase del bien partir”, crónica de dos días sobre la muerte de un ser muy cercano. Su trabajo es de gran sensibilidad y mesura. Por su parte, Georgina Rosado Rosado aporta “La tradición”, relato sobre el destino de las mujeres del pueblo mexicano que resulta parcialmente disruptivo, gracias a la caracterización de sus personajes; y “Salvemos a la diosa”, que apunta a la toma de consciencia y a la acción en favor de la conservación de la naturaleza. En ambos textos la figura femenina es centro de interés.

Jorge Victoria Ojeda nos brinda “El enamorado”, crónica que se deriva del incendio de un hotel que se ubicaba en el parque Eulogio Rosado; y “Viaje al espacio exterior”, relata un paseo por el globo aerostático que surcó los aires de Mérida el siglo pasado. La distancia temporal no impide la transmisión de aquella mirada ensoñadora infantil y adolescente. De igual modo, Carlos Chablé Mendoza, en “Regreso a casa”, narra una de tantas historias de la llamada migración del retorno y la suerte que corren muchos de los que intentan realizar el sueño americano. Lo interesante es la elaboración del marco, un tanto casual, en el que se nos da a conocer la historia.

Gianina Manzur Medina, en “El crucero” describe el físico y el estilo de vida de un grupo de turistas. El final puede leerse como una metáfora de lo que sucede cuando se rompe el equilibrio a causa de los excesos; y en “La vie en rose” utiliza una situación particular de la moda para informar de la situación española en los tiempos de Franco. Finalmente, María Elena Andrade Uitzil participó, entre otros, con “Eterna cómplice” que habla del fallecimiento de una herramienta de trabajo que es descrita como sensible y vital compañera; su dueña se ha encariñado tanto que no desea donar ninguno de sus “órganos”. Por esta afortunada variedad de temas cuidadosamente tratados, me complace invitarles a descubrir y disfrutar la aventura de este sin igual espejismo.