Soñé que dormía a tu lado

y cuando desperté

un disparo de muerte atravesó la

[cama desde abajo

descuartizando mi pecho

y atravesando el techo

se llevó mi corazón

como si una nave despegara.

Y me dejó vacía,

de nuevo en esta nada de sólo pensarte,

de sólo soñarte a mi lado,

de esperas sin fecha pactada

de noches borrachas,

mañanas descalzas de esperanza

botellas en el buró y

huecos en el alma.

Ya no sé cómo más aliviarme

de esta pena que me cala,

que se acuesta y me abraza por la espalda,

y no me suelta,

me desarma,

a veces me siento bien y mi soledad me

[acompaña

y escribo,

canto

y miro con vehemencia el mañana.

Pero a veces, como hoy, mi amor

un disparo de muerte atravesó la cama desde

[abajo,

descuartizando mi pecho

y atravesando el techo

se llevó mi corazón como si una nave

[despegara...