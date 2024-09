Ustedes que me quieren, sepan,

que he conocido el cielo en la tierra,

que me han amado como siempre quise ser amada,

que aprendí que se puede tener todo en esta vida,

pero no todo al mismo tiempo.

Que viví como quise.

Que mis personas amadas me hicieron la vida plena y

[esplendorosa.

Que no necesito más que lo que voy cosechando en

[el camino.

Que me preparo todos los días para el retorno.

Que no sé la fecha, pero creo saber la forma.

Que mis pies caminaron sobre arenas que me

[hablaban de sueños

y mis ojos pintaron historias sobre los paisajes

más increíbles de esta tierra, historias que después

[se hicieron realidad, porque ya les dije,

[todo es posible

sólo que no todo al mismo tiempo.

Me gustan los amantes.

Pero no los maridos.

Me gusta el “juntos para siempre”.

Pero no el “juntos para todo”.

Me gusta amar a quien me ama y me busca.

Me dejo encontrar porque amar es mi asunto

[favorito en la vida.

Ya no sufro por la ausencia de nadie,

porque ya nunca estoy sola,

siempre estoy conmigo.

Ya me acostumbré al susurro de mi voz

[por las mañanas hablándome a mí misma de amor,

y a veces

a alguna persona con suerte que se despierte a mi lado.