Los profesores de Secundaria y la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

Recientemente platicaba con un amigo con poca experiencia como docente. Él es maestro de tecnología en secundaria, y me dijo que planear en campo formativo le parecía adecuado. Su comentario me hizo pensar y decidí indagar con otra amiga, profesora de inglés en secundaria, quien me dijo que era un reto trabajar en campos formativos y había aún mucho que aprender.

Ambos me hicieron reflexionar y decidí conocer más percepciones de profesores de secundaria. Es importante dar voz a lo que están viviendo, ya que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve que los estudiantes aprendan abordando situaciones problemáticas o de su interés integrando varias disciplinas (asignaturas) para elaborar proyectos comúnes. En las escuelas primarias un docente está a cargo del trabajo de las disciplinas con un grupo. Pero en secundaria es diferente. Teniendo un docente por disciplina ¿qué tan fácil era organizar los proyectos interdisciplinarios?

Permitame contarle un poco sobre la experiencia de profesores de secundaria con la NEM.

La mayoría encuentra complicado planear y trabajar de manera conjunta con los otros docentes de su campo formativo. El trabajo por proyectos interdisciplinarios ha sido una dificultad, ya que los profesores alegan que es complicado ponerse de acuerdo con sus compañeros. Mencionan que planean proyectos, pero desde su disciplina. Sin embargo es justo enfatizar que por parte de ellos existe la disposición de hacerlo, pero el principal reto es coincidir con sus colegas para organizarse. Esto queda en evidencia con la opinión de un profesor que dijo que “considero que trabajar por campos formativos es una manera de fomentar el trabajo colaborativo, pero es complicado coincidir con nuestros compañeros por la cuestión de horarios, sobre todo porque la mayoría tienen dos o tres centros de trabajo”.

Los profesores comentan que la posibilidad de poder organizarse con sus colegas son los Consejos Técnicos Escolares, sin embargo el tiempo no es suficiente, por lo que consideran que sería bueno que tuvieran otros espacios formales y oficiales para organizarse entre ellos.

Igual hubo opiniones favorables sobre el trabajo por campo formativo, ya que comentaron que los temas pueden relacionarse de una manera muy natural entre los mismos campos.

La NEM es un gran reto para todos los profesores, especialmente para los de secundaria. Organizarse con colegas que tienen que desplazarse entre escuelas y a veces incluso entre municipios no es fácil. Sin embargo, es importante entrar a un proceso de desaprender y reaprender. No obstante, hay cuestiones que es importante que las autoridades federales consideren, que también son realidades para quienes están en el día a día en las aulas y son los responsables de llevar a la realidad los planes de estudio. Si bien es cierto que es importante vincular la escuela con la comunidad y los contextos de los alumnos, también es cierto que ésta es una responsabilidad muy grande, y los docentes de secundaria; principales responsables del proceso, también requieren que se considere la realidad que viven y se les den las facilidades necesarias.