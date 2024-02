Leer o no leer, esa es la cuestión

Nos encontramos cerca ya de la próxima edición de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, o como la conocemos más comúnmente, nuestra Filey. Con su cercanía vale la pena abrir nuevamente el interminable debate: ¿realmente leemos los mexicanos?

Si usted está leyendo este artículo, felicidades, evidentemente es una prueba de que sí existen lectores en nuestro país, y particularmente en nuestro Estado. Es común que se escuchen comentarios sobre la falta de cultura lectora en México, pero ¿qué tan cierto es esto?

De acuerdo con datos del Inegi, en 2023, la población lectora de México declaró haber leído un promedio de 3.4 libros en el año, y si comparamos con datos oficiales en Argentina, por ejemplo, se leyó en promedio 4.6 libros en el año. Comparo con Argentina, ya que es uno de los países que comúnmente está en los más altos promedios de lectura de libros en Latinoamérica, y se puede interpretar de dos maneras, que sí, leemos menos, o que no estamos tan lejos del promedio argentino.

Pero ¿qué tan relevante es este dato? Considero que se ha estigmatizado al portador del texto y hay el riesgo de generar una cuestión elitista, ya que entonces ¿si no leo un libro, entonces realmente no leo?

El mundo actual nos permite tener acceso a materiales de lectura y a diferentes formatos que nos dan la posibilidad de leer, en cualquier momento y lugar.

El internet puede llegar a ser un gran aliado para la lectura. Antes de la aparición de YouTube en 2005, la mayor cantidad de contenido de internet era para ser consumido por medio de la lectura. Incluso hoy día, con una sencilla búsqueda en Google de Edgar Allan Poe, aparecen 8 millones de páginas de internet con datos, e incluso cuentos gratuitos del autor.

Cada día se consumen millones de palabras escritas en formato digital por medios tan diversos como páginas de internet y redes sociales como el Facebook, X, y por supuesto el portador rey de la palabra escrita: los mensajes de texto de redes sociales. Ya sea por WhatsApp, texto tradicional, Telegram, Instagram o cualquier red donde los usuarios se comunican por medio del intercambio de mensajes.

Pero, ¿eso es leer? Yo diría que por supuesto que sí. Sería un error denigrar el medio que contiene el texto. El problema es que ante la diversidad y variedad, lo verdaderamente difícil es aprender a discernir entre lo que verdaderamente enriquece la mente y el espíritu y lo que no.

Creo que las escuelas todavía estamos en proceso de ayudar a nuestros estudiantes a cuestionar lo que leen, a analizar y emitir un juicio de lo leído, a ser críticos con los datos y a no aceptar como cierto cualquier información y aprender a no dejarse manipular ni adoctrinar por medio de los mensajes (no sólo escritos) que diariamente bombardean los sentidos de las personas.

Es un reto importante, pero creo que estamos en el camino. ¡Ah y por cierto, que viva la lectura!