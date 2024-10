Nuevas autoridades educativas y los retos que vienen

El pasado 1 de octubre tuvo lugar un histórico cambio de gobierno, tanto a nivel federal como estatal.

México dio la bienvenida a la primera mujer Presidenta en la historia. Esto es un parteaguas que viene a romper con la hegemonía patriarcal que nuestro país arrastraba, y de la misma manera, la sociedad dio un voto de confianza a la continuación de un proyecto político que, cuestionado por muchos, pero apoyado por muchos más, tendrá seis años más para consolidarse.

Y a nivel estatal, con la victoria electoral de Joaquín Díaz Mena, Morena finalmente accede al único estado de la Península que no gobernaba.

Haciendo un símil con el ex presidente Obrador, Díaz Mena igual contendió tres veces para el gobierno estatal, siendo la tercera la que finalmente logra la victoria, mucho con el impulso de la figura del ex Presidente y en gran parte al representar a la que (a nivel político) es la marca que no tiene rival aparentemente hoy día en el país.

Y con estas victorias electorales, tanto a nivel federal como estatal las nuevas administraciones tienen retos grandes frente a ellos.

Hablaré de lo que conozco un poco más, que es el tema educativo. A nivel federal la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un reto enorme.

Aun después de un año operando los nuevos programas de estudio, los docentes de todos los niveles aún tienen dudas. La comprensión a profundidad de los postulados filosóficos de la NEM, la apropiación de las metodologías de enseñanza apropiadas, los nuevos Libros de Texto Gratuito y su aplicación en las aulas son temas que aún están pendientes.

De igual manera, con la continuación de programas como el de la Escuela es Nuestra es importante fortalecer los procesos de transparencia, ya que en los programas donde se involucra el manejo de dinero, siempre hay riesgo de que las decisiones no se tomen como las reglas de operación establecen, y al final se ejerzan los recursos a capricho de unas cuantas personas, o incluso de una sola.

En el Estado también las nuevas autoridades educativas afrontarán retos importantes. El principal de ellos es que los postulados de la NEM se vean reflejados de manera verdadera y efectiva en las aulas. Que las escuelas tengan el material e insumos necesarios que se atienden con recursos estatales. Hacer realidad que todas las escuelas secundarias (al menos la mayoría) cuenten con servicio de USAER, fortalecer las bibliotecas de las escuelas, incrementar la presencia de programas estatales como el de Cuenta Conmigo que proporciona psicólogos a las escuelas. Buscar mecanismos para que los docentes de secundaria puedan tener sus horas en la menor cantidad posible de escuelas y no haya profesores que estén en tres o cuatro escuelas de diferentes municipios.

Todo lo mencionado implica un gran compromiso y trabajo. Confiemos en que las nuevas autoridades estén conscientes de esto y pongan su honesto esfuerzo para el éxito de los proyectos educativos.