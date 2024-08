Importancia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, nos motiva a realizar año con año una seria reflexión acerca de la situación que viven los pueblos originarios, los cuales siguen siendo considerados dentro de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo Primero se establece que: “los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”.

En ese importante documento se garantizan los derechos que tienen los pueblos originarios, como lo es a su libertad, a su cultura, entre otros, siendo importante destacar el esfuerzo que se plasma en dicho documento para incorporar estos derechos a la vida diaria.

En el Artículo 2 de nuestra Constitución Federal se establece que la Nación Mexicana es única e indivisible y que ésta tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Ahora bien, cabe hacer una reflexión de porqué los pueblos y comunidades originarias, al que hoy en día se deben agregar las afromexicanas, son considerados como de mayor vulnerabilidad.

En su página de internet, la Cámara de Diputados define así a los grupos vulnerables: “Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos”. Siendo que dentro de este grupo aún están insertos los pueblos indígenas y afromexicanos, entre otros.

La ONU dice de los pueblos indígenas, entre otros datos, que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación y que más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal, por lo que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que sus homólogos no indígenas.

De igual manera señala que, quienes forman parte de los pueblos originarios, siguen siendo objeto de mayor discriminación, mal trato y desigualdad.

Bástenos con esto para acelerar nuestro trabajo en pro de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y en especial nuestra comunidad maya, para lograr que puedan incorporarse plenamente a nuestro entorno social, al progreso, sin menoscabo de sus usos y costumbres y sistemas normativos internos.