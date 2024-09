La alfabetización es una condición indispensable para el desarrollo de las personas y por ende de los municipios, estados y países.

La Unesco declaró cada 8 de septiembre como “Día Internacional de la Alfabetización”, con el objetivo de crear interés y resaltar la importancia del derecho a la educación en el desarrollo de las naciones. Por tanto, este día es una oportunidad para centrar la atención de los gobiernos sobre los millones de niños y adultos que no tienen acceso a programas de alfabetización y educación.

La alfabetización es un componente clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015, que promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas.

De entre los 17 objetivos de la Agenda 2030, el número 4 tiene como finalidad asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer, escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética, así como garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

En México, aun cuando la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. Durante los últimos 50 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años, bajó de 25.8% en 1970 a 4.7% en 2020, lo que equivale a 4 millones 456 mil 431 personas que no saben leer ni escribir.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cuatro de cada 100 hombres y seis de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir, siendo que los Estados en donde se registran más personas en situación de analfabetismo son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, ubicando a Yucatán en el octavo sitio.

Las alianzas entre los tres órdenes de Gobierno, la sociedad civil y el sector privado son fundamentales para fomentar la alfabetización en México, por lo que en los siguientes años, habrá que redoblar esfuerzos para abatir o al menos disminuir, el número de personas que no saben leer ni escribir.

Tengamos presente, que la alfabetización es un derecho y un medio para alcanzar el desarrollo individual y social, asimismo es el eje de la educación, por lo que es esencial para erradicar la pobreza, lograr la igualdad de género, garantizar el desarrollo, la paz y la democracia.