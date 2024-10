La importancia de afilar el hacha para un éxito sostenible

En Canadá, cada año se celebra un campeonato mundial de leñadores. Después de muchas pruebas, sólo dos finalistas, el representante de Canadá y el de Noruega, quedaron para disputar el primer lugar. La prueba final consistía en talar la mayor cantidad de árboles en un bosque especialmente designado para la competencia, desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde.

Al comenzar, ambos leñadores talaban rápidamente sus respectivos sectores. Después de una hora, el competidor noruego se detuvo. El canadiense, viendo que su rival había hecho una pausa, aprovechó para adelantarse. Diez minutos después, el noruego reanudó su trabajo. Pasó otra hora y el noruego volvió a detenerse, lo que el canadiense vio nuevamente como una oportunidad para ganar ventaja.

Este patrón continuó durante toda la competencia. El canadiense trabajaba sin parar, mientras que el noruego se detenía cada hora durante 10 minutos. Al finalizar la prueba, el canadiense estaba seguro de su victoria, convencido de que había superado a su rival por no detenerse nunca.

Sin embargo, cuando anunciaron al ganador, fue el noruego quien se llevó el campeonato. Sorprendido, el canadiense se acercó a su oponente y le preguntó: “¿Cómo lo hiciste? Cada hora te detuviste 10 minutos, mientras yo no paré ni un segundo”. El noruego sonrió y le respondió: “Es sencillo. Cada vez que me detenía, afilaba mi hacha. Mientras tú seguías talando, yo me preparaba para ser más eficiente con cada golpe”.

Hoy te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no te detienes a afilar tu hacha?

Vivimos en un mundo donde la prisa es la norma, a menudo confundimos la actividad constante con el progreso. Muchos están obsesionados con resultados rápidos, pero no se detienen a reflexionar sobre sus estrategias, habilidades o el impacto real de su trabajo.

El éxito sostenible no depende únicamente de cuántas horas trabajas o qué tan duro lo haces. Aunque el esfuerzo es necesario, también lo es el enfoque estratégico. Al igual que el leñador noruego, necesitamos hacer pausas para afilar nuestras herramientas: nuestro conocimiento, habilidades y mentalidad.

Afilar el hacha significa invertir tiempo en tu crecimiento personal y profesional. A veces, detenerte a reevaluar tu enfoque es la mejor manera de avanzar con más fuerza y claridad.

Hoy es un buen día para hacer una pausa y preguntarte: ¿cómo puedes afilar tu hacha?, ¿qué nuevas habilidades necesitas desarrollar para ser más eficiente?, ¿estás trabajando con la guía adecuada para alcanzar tus objetivos de manera sostenible? El éxito no es sólo cuestión de velocidad; se trata de precisión, reflexión y, sobre todo, de aprendizaje continuo.

Como mentor día con día me llegan personas que buscan resultados rápidos, sin embargo yo no vendo humo, el camino hacia el éxito sostenible no es una carrera sin pausas. Mi enfoque es que mis alumnos disfruten de una vida de éxito en todas sus áreas, de forma permanente. Mi método se basa en los cuatro pilares fundamentales: Espíritu, Mente, Emoción y Mundo físico. Sólo así podrás lograr resultados más significativos, sin agotarte en el proceso.

¿Qué te ha parecido este artículo? Me encantará leerte. ¡Chao, Chao!