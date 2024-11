Hace unos días, conversé con Martha. Me hablaba de una molestia que sentía por algo que había sucedido el día anterior con su ex pareja. Mientras describía lo ocurrido, revivía cada detalle, y su incomodidad era evidente. Le hice la pregunta: “Si eso pasó ayer, ¿por qué sigues cargando con ello hoy?”

Muchas veces no nos damos cuenta de cómo arrastramos emociones del pasado, perpetuando dolores que ya no tienen razón de ser. Así como Martha, muchas personas vienen a mis mentorías y nos damos cuenta de que viven atrapadas en viejos conflictos que no les permiten avanzar. El problema no es sólo lo que ocurrió, sino cómo mantenemos viva esa vibración negativa día tras día, año tras año.

A veces, cargamos heridas desde la infancia, arrastrando la sensación de abandono, rechazo o frustración por lo que nuestros padres o seres queridos hicieron o dejaron de hacer. Sin darnos cuenta, llevamos décadas viviendo desde esa vibración inconsciente y eso se refleja en nuestros resultados: relaciones fallidas, inseguridad, enfermedades o bloqueos emocionales.

Liberarse del pasado no es un favor que les hacemos a los demás; es un acto de amor propio. Al dejar ir esas experiencias, dejamos de repetir patrones que ya no nos sirven. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos elegir cómo queremos vivir hoy.

Aferrarnos a las viejas heridas sólo nos ancla a una frecuencia baja que afecta cada aspecto de nuestra vida. La vibración del rencor, el miedo o la tristeza no construye; destruye. En cambio, vibrar desde el amor, el perdón y la gratitud nos permite atraer nuevas oportunidades y experiencias más alineadas con lo que realmente deseamos.

El primer paso para soltar es reconocer lo que estamos cargando. Pregúntate: ¿Qué emociones sigo reviviendo? ¿Qué historias del pasado me mantienen atrapado? Después, elige conscientemente dejarlas ir. No se trata de ignorar lo que pasó, sino de honrar lo aprendido y liberarte del peso.

Soltar no significa olvidar, sino decidir que ese dolor ya no dictará nuestro futuro. Vibrar alto comienza con dejar atrás lo que ya no nos pertenece. Si tú has experimentado una situación que te causa molestia, hazte consciente en ese instante, envía amor y gratitud a la otra persona, no es por ella, es por ti. Suelta esa vibración y conéctate con tu esencia de amor. Los demás actúan desde su propia historia al igual que tú, ninguna persona puede ser o hacer lo que hacemos, tampoco pueden pensar o percibir lo que percibimos, comprender esto nos mantiene libres.

Tú eres un ser maravilloso creado por el amor divino, cargar con molestias o rencores del pasado, así sea del día anterior o de 50 años atrás, te mantiene en una vibración que atraerá enfermedades, sufrimiento y pobreza a tu vida.

No importa la edad que tengas o el tiempo que te reste de vida, vivir un día de paz y felicidad lo vale todo, toma la decisión de soltar, si requieres guía, estamos para servirte desde el amor y la consciencia. Un abrazo, chao chao.