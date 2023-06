POR: Pedro José Castro A.

El que es incapaz de perdonar,

es incapaz de amar

Martín Luther King

“Cariño, perdóname por no haber confiado en ti. Sé que espié tus redes sociales, pero los celos y la posesividad me ganaron. Sé que la confianza es la base de toda relación, por eso te prometo no volverlo hacer si me perdonas esta vez”. Con estas palabras (aproximadamente), ella le pidió perdón cuando él, la sorprendió checando su celular, pero, ¿usted le cree que no volverá a espiarlo en las redes? ¡Claro que siguió espiándolo en las redes... y mucho más!

Sin embargo, esta solicitud de perdón sonó sincera, ¿de eso se trata?, ¿de sonar sinceros?, ¿de crear las frases estratégicas para sonar convincentes? ¡Ojo! Si vas a pedir perdón, procura que sea de verdad, porque si no eres sincero, le estás haciendo mucho daño a la relación, pues pedir una disculpa de manera tan falsa: ¡no tiene perdón!

La maravillosa herramienta que ha reparado tantas veces las relaciones rotas, o a punto de quebrarse, y que ha sacado adelante a muchas parejas por años es El PERDÓN (sí, así con mayúscula) y no puede ser rebajada a nivel de chantaje... tampoco debe ser fingido.

Todos los seres humanos cometemos constantemente errores antes de aprender y, por supuesto, vamos a necesitar comprender cómo perdonarnos entre nosotros mismos y como pareja.

El primer paso consiste en reconocer tu falta, ganarle la batalla a tu EGO y demostrar que la relación con tu pareja es más importante que tu orgullo y soberbia, así que, seamos humildes para reconocer nuestros errores. ¿Cómo?, pues sencillamente le dices que lo sientes mucho por haber hecho o dicho. Indicas tu falta en pocas palabras, sin preámbulos y sin tantas vueltas. !No se valen las tretas! Nada de empezar justificándote: “si tú no hubieras dicho”, o “tú también has hecho esto o aquello”, y así por el estilo. Sencillamente reconócelo, acepta tu error y discúlpate.

Es importante escoger bien el momento y lugar para hacerlo, no se permite decirlo (lo que tengas que decir) de pasada, o como que no quiere la cosa, tiene que quedar claro para ambos que le estás pidiendo perdón, y es muy importante dejar en claro que te arrepientes por lo que hiciste.

Pero no termina aquí, hay que llegar a un pacto de que no volverá a suceder, y CUMPLIRLO. Esto es indispensable, sino lo cumplimos entonces somos unos farsantes y la relación se volverá pura farsa.

Es muy importante que después de pedir perdón, hagas un esfuerzo por escuchar a tu pareja, mientras te pones un momento en su lugar, dejarle sacar sus sentimientos heridos, mientras tú solamente escuchas con atención, y así darle la oportunidad de desahogarse, esto acelera el proceso de reconciliación, así que deja que saque sus heridas para poderlas curar.

Una sola cosa más, no olvides que tú también vas a necesitar del perdón tarde o temprano, así que siembra hoy, para cosechar mañana.