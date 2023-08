La renta de tu depa incluye ningún cajón de estacionamiento

Imagina que estás en busca de un lugar atractivo para vivir, y ves un singular anuncio de bienes raíces que ofrece en renta un departamento ubicado en un complejo de poco menos de siete hectáreas, en el que más de setecientos departamentos se levantan en edificios con acabados de estuco blanco de tres pisos establecidos en ángulos disparejos que generan recovecos y vistas interesantes, que incluye más de cincuenta pequeños patios y jardines comunes sombreados, más de tres kilómetros de vías peatonales y de bicicletas, cerca de cuatro mil cien metros cuadrados de amenidades tales como un restaurante, tienda de abarrotes, gimnasio, cafetería, food trucks y un mercado, espacios de trabajo compartido, en el que las mascotas son bienvenidas, con cero metros cuadrados de asfalto y absolutamente ningún cajón de estacionamiento.

Ahora imagina también que ese complejo se ubica en una ciudad que tiene veranos ardientes, y no precisamente por el motivo que ahora te estarás imaginando, sino por estar rompiendo records de temperaturas y de días consecutivos superando la barrera de los cuarenta grados Celsius. ¿Te mudarías ahí?

“Cuando eliminas el estacionamiento de la ecuación, entonces ya puedes diseñar teniendo como prioridad a las personas”, dice Anders Engnell, el director de planeación y construcción de Culdesac Tempe, un proyecto ubicado en la zona metropolitana de Phoenix, Arizona, que se ha propuesto convertirse en el desarrollo modelo para aquellos quienes buscan desaparecer los vehículos como medio de transporte, o al menos colocarlos en el sitio menos importante y usado entre todas las opciones disponibles de movilidad humana. Los residentes de este complejo habitacional, firman un contrato en el que se obligan a informar y a registrar cualquier vehículo que posean, controlen o compren, y como condición de su contrato de renta tienen que estacionar su automóvil al menos una cuadra más allá de las calles que circundan el desarrollo en cualquier dirección.

Culdesac se convirtió en el primer desarrollo habitacional en la historia, que el ayuntamiento de la ciudad de Tempe aceptó autorizar sin incluir ni un solo cajón de estacionamiento para sus residentes. Esto rompe todos los paradigmas, no conozco ningún reglamento de construcciones o de desarrollo urbano de alguna ciudad del mundo, que no condicione a los desarrollos habitacionales para que contemplen estacionamiento para sus residentes.

No sé si esto vaya a funcionar o no, no me atrevería a hacer alguna predicción, sin embargo me parece que es una apuesta interesante y muy arriesgada. Por de pronto, para animar a más residentes a mudarse a Culdesac Tempe, este desarrollo diseñado para peatones, los promotores han establecido alianzas con proveedores de servicios de movilidad asequible y quienes vivan ahí gozarán de un 15 porciento de descuento en viajes con la plataforma Lyft, viajes gratis en el metro, tendrán más de 100 scooters eléctricas en sitio, más de mil espacios para estacionar bicicletas, y tarifas desde cinco dólares la hora por la renta en Envoy, una plataforma de uso compartido de vehículos eléctricos que incluye unidades Tesla, Porsche, Audi, Jaguar o BMW