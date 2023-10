La felicidad de construir

Si trabajas en la industria de la construcción, seguramente haces un enorme esfuerzo y llevas a cabo tareas muy difíciles todos los días, pero al final de cada jornada, siempre hay algo tangible y emocionante qué entregar. Cuando estás construyendo algo, siempre verás el fruto de tu trabajo, y te darás cuenta de manera inmediata del impacto tan positivo que tu labor genera en otras personas.

Por eso es que no hay trabajadores más felices en todo el mundo, que aquellos que se desempeñan en labores relacionadas con la industria de la construcción, desde los obreros hasta los mandos medios y ejecutivos.

La empresa especializada en software de recursos humanos BambooHR, llevó a cabo entre enero de 2020 y junio de 2023, un análisis con datos auto reportados provenientes de más de 57,000 empleados en más de 1,600 empresas en todo el mundo, y encontró que los trabajadores de la industria de la construcción son los más felices comparados con los que laboran en cualquier otra de las más importantes industrias.

Más aún, el estudio también arroja que los constructores son el sector con menos volatilidad en su estado de ánimo, es decir, que en la encuesta aplicada mes con mes para monitorear este indicador, fueron los que menor rango de variabilidad o desviación de la media presentaron. Así que podemos afirmar que los constructores somos muy felices y que nuestra felicidad es muy estable con el paso del tiempo.

Para la primera mitad del 2023, la puntuación promedio en este índice para los empleados de la construcción fue de 49 puntos, bastante arriba de sus más cercanos competidores, los que trabajan en el sector de la tecnología con 41, y hasta abajo quedaron los trabajadores del sector salud, con apenas 31 puntos.

Otra cosa que identificó el estudio son las razones de esta felicidad, destacando dos de ellas: la elevada demanda global de trabajos de construcción, que está generando abundantes oportunidades laborales en esta industria y los constantes aumentos salariales derivados de esa demanda insatisfecha. Los salarios en general en el sector construcción alcanzaron en 2022 su nivel más alto en 40 años, según Payscale, una plataforma especializada en análisis y evaluación de las compensaciones a nivel global.

Pero hay que tener cuidado, ya que de prevalecer por mucho tiempo la situación actual, la misma razón de la alta felicidad que provoca construir, podría convertirse en el factor de su caída. Tan sólo en los Estados Unidos, la Associated Builders and Contractors estima una falta de 546,000 empleados para satisfacer la demanda en lo que resta de 2023, y un reporte de la Associated General Contractors of America y otro de Autodesk, coinciden en que un 91 por ciento de las empresas constructoras están pasando apuros para encontrar empleados.

Esto impone más presión en los trabajadores actuales, al mismo tiempo que genera el influjo de una gran cantidad de trabajadores sin experiencia con más altas necesidades de capacitarse y desarrollar habilidades y destrezas. Es necesario, por tanto, poner el foco en mejores estrategias de reclutamiento, y más inteligentes programas de capacitación, pero conservando el ánimo y compartiendo la felicidad de construir.