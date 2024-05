El cáncer: “El enemigo eilencioso”

¿Será que a la muerte la llamamos y por eso nos da el cáncer? ¿Cuántas personas experimentan el amor, la libertad, la fe o la devoción con tanta profundidad como quisieran?

Hay el testimonio de un enfermo con cáncer que decía: “Sentía que mi vida no significada gran cosa, hasta que fui obligado a abandonarla”. Otro mencionaba: “Yo no creía en Dios, sino cuando me enferme de éste cáncer, es ahora cuando siento a Dios muy cerca”.

Cuánto ha avanzado la medicina y el cáncer sigue siendo un enemigo y una enfermedad, que si no se detecta a tiempo, nos lleva a la muerte. Una joven con cáncer terminal de mama dijo: “He pasado 20 años luchando en una carrera hacia el éxito. Yo luche y logre todo, una pareja feliz, hijos, dinero pero deseaba retirarme a los 40 años, y ahora lo he conseguido, soy una mujer sin obligaciones”. Y agrego: “Ahora que tengo el cáncer, morir todos los días, es una manera ideal de vivir, pues cada mañana es nueva. ¿Cómo puede ser nueva la vida si no se aprende a morir?”. Entonces yo le dije: ¿cómo puede ser nueva la vida si no se aprende a vivir? Y ella concluyó: “Prefiero vivir 7 meses con este cáncer, que 7 años como yo era: corriendo ansiosa y desesperada”.

¿Será que es tan terrible esta vida, que nuestra mayor recompensa sea escapar? ¿Y vamos deseando la muerte como una solución a los problemas? No valoramos y no disfrutamos de la vida, y la enfermedad y la muerte van llenado ese vacío, convirtiéndose en experiencias de conversión. Yo en lo particular repito todos los días la frase: “No es lo que hago para vivir, sino lo que hago para sentirme vivo”. Y al contestar la pregunta, me respondo: “¿qué me anima, que me ilusiona y que me emociona?”. Y al tener la respuesta encuentro “que es lo que me hace sentirme vivo”. Se han detectado seis factores en las personas que les da cáncer, y valdría la pena revisar estos factores, y ver si tenemos alguno de ellos, o varios, en nuestra vida. Para ver si somos candidatos a tener esa terrible enfermedad.

Estos factores son, primero: viven vidas ajenas, no la suya. Son trabajoadictos, y sienten que son esclavos de su familia y de su trabajo. Segundo: tienen un problema que no pueden solucionar. En vez de solucionarlo lo dejan en el subconsciente. Tercero: una pérdida que les afecto mucho en su vida. Ya sea la muerte de un familiar o un ser querido. Cuarto: no hacen lo que les gusta, y hacen lo que les disgusta. Eso les genera resentimiento, ira, angustia, ansiedad... ¡y cáncer! Quinto: sienten que no se realizaron, y tienen falta de aceptación. Y Sexto: hay una baja en sus defensas inmunológicas.

Sí, “el cáncer es el enemigo silencioso”, si no lo detectamos a tiempo, y aprendemos a controlarlo. Controlando nuestra mente, nuestras emociones, y frenar nuestros deseos en tener más y más. “Hay que aprender a disfrutar el hoy y el ahora”.

Nuestra actitud ante la vida, nos dará la solución a nuestros problemas, cambiando nuestras actitudes derrotistas, siendo positivos y optimistas aun en la desgracia. Y no olvidemos: “La libertad del ser humano radica en que siempre puede cambiar sus actitudes”.