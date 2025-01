¿Estamos conscientes cual es la causa por la que no somos felices? Muchas veces creemos que somos felices y en fondo una voz nos grita que estamos en búsqueda de la felicidad.

La infelicidad tiene una sola causa: Las falsas creencias que alberga nuestra mente. Tales creencias las llevamos desde de la infancia, y eso hace que no las pongamos en duda. Eso es nos “programaron” desde nuestra niñez para no lograr la felicidad.

Es lo triste de nuestras vidas, que sufrimos un lavado de cerebro cuando fuimos creciendo, que ni siquiera nos damos cuenta que hicieron infelices.

Valdría la pena reflexionar cuales son esas falsas creencias que nos metieron en la mente. Hay una muy difundida cuando decimos: “No podemos ser felices sin las cosas a las que estamos muy apegados y mucho las queremos”. Eso es falso porque no hay un solo momento en nuestra vida que no tengamos lo que necesitamos para ser felices. Esto viene porque “no dejamos de pensar en lo que no tenemos, en lugar de pensar en lo que si tenemos y poco disfrutamos”.

Otro concepto que llevamos en la mente es: “La felicidad es cosa del futuro”, lo cual tampoco es cierto, porque debemos de ser felices hoy y ahora. Pero nuestras falsas creencias y nuestra manera deformada de ver las cosas, nos llenaron de miedos, preocupaciones y nos metieron en la mente conflictos y culpas, de las cuales no tenemos porque pagar. Si logramos ver a través de estos falsos pensamientos nos daremos cuenta que somos felices, pero no los sabemos.

“La felicidad nos vendrá cuando logremos cambiar esta mala situación que estamos viviendo o cuando cambien las cosas y la personas que nos rodean”. Tal ves esta sea nuestra peor frase para no ser felices. Porque si queremos que cambie el mundo y las personas, eso nunca sucederá y jamás seremos felices. Lo que pasa es que gastamos nuestras energías en cambiar las cosas y creemos que así seremos felices.

Muchas personas creen que “Si se realizan todos sus deseos, serán felices” y es precisamente esas falsas ilusiones y deseos no realizados, lo que los llevan a vivir tensos, frustrados, nerviosos, inseguros y llenos de miedos. Sería bueno que reflexionaran ¿si en verdad al obtener esas cosas serian felices? y la respuesta les será obvia al darse cuenta que no es así. Porque tendrán un momento de placer o de emoción y eso les dará bienestar, pero no la felicidad. Cosa que no hay que confundir.

Las personas desean tanto ser felices que no intentan descubrir cual es la verdadera felicidad en sus vidas. Tienen tanto miedo a perder sus comodidades, de vivir sus miedos, de disfrutar de sus preocupaciones, de no dejar de tensionarse, y estar en constante lucha de lograr sus ambiciones.

Son gente que no tienen tiempo para buscar su felicidad. Las preocupaciones en lo económico, sus miedos en perder lo poco que tienen, y buscar cada día en tener mas. Las ha llevado a tener un sentido de culpa y tratar de disfrutar instantes de un falso placer. Han anestesiando sus ansiedades con un alcoholismo, con droga y un compulsivo consumismo. Viviendo un efímero entusiasmo en ser felices y aferrarse a lo que tienen. Son esclavos de sus deseos.

Si queremos en verdad ser felices, hay que estar dispuesto a dejar de desear las cosas y disfrutar la vida que hoy tenemos. Bien dice Santa Teresa de Jesús: “No desear nada, para tenerlo todo” Eso es no ser esclavos de nuestras ilusiones, ni prisioneros de nuestros sueños de siempre tener cada día mas y acumular cosas nunca nos llevaremos.

Hoy es un buen día de dejar de aferrarnos a nuestras pertenencias materiales, y abrir los ojos en disfrutar lo mucho que ya tenemos y no valoramos. Cosas como la vida, el amor, la amistad, una familia y el gran amor de un Dios que nos creo solo para eso, “para que seamos felices”