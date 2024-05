Se acerca el Día de las Madres, es buen momento para ofrecerles opciones de libros que abordan el tema de la maternidad desde diferentes ángulos, y no desde la visión idílica con que suele envolverse esa efeméride.

“Relatos sobre madres imperfectas”, de Erica Millet, lo dice todo en el título, pero ofrece algo más. En su prosa nos encontramos con el impacto de la sinceridad y la transparencia de siete espejos que reflejan perfectamente a estas madres imperfectas. Su tono es directo, nunca intenta empañarlo con frases construidas para apaciguar la conciencia de sus lectores. Son espejos distintos de mujeres de carne y hueso, vivas; desde la madre-suegra asfixiante y controladora; la mujer libre y sola por elección propia; la que decide sobre su cuerpo y su sexualidad y, claro, será juzgada severamente; la mujer violentada; la que es madre por decisión y la que no quiso serlo; de la que dudan de su estabilidad emocional por ser distinta y las mujeres que toda su vida sirvieron a un hombre y a sus hijos añorando lo que pudieron ser, diluyendo sus anhelos con el tiempo. En estos siete espejos cada quien mirará probablemente a su madre o a sí misma.

Otro libro recomendado es “Materna”, de la editorial Fondo Blanco, donde a través de trece textos se aborda el tema con miradas muy diversas, géneros diversos, pues hay ensayo, crónica, cuento, cada autora plasmó una experiencia o una visión sobre la maternidad y el resultado son textos totalmente más cercanos a la realidad de ser madre, desdibujando la idealización y la falsa imagen de la madre abnegada. El libro resulta un lugar donde se pueden expresar los temores y miedos de ser madre con total sinceridad sin miedo a ser juzgadas. Entre las trece escritoras está también Erica Millet, ahora desde el ensayo: “No hay remanso para una madre. Nuestro recorrido no es llano, no será nunca un mar en calma”, es una de las frases contundentes de su reflexión. “Materna” es un libro que no pueden perderse.

Otra recomendación, de otra escritora yucateca es “Cómo vivir sola después de los 40”, de Ileana Garma, editado por Ficticia. En él encontrarán relatos que transcurren en una atmósfera entre la realidad y lo distópico; hay un hilo conductor que es la maternidad dura y difícil, madres con hijos complicados que las devoran, casi literal como en el cuento “La batalla”, madres desesperadas y casi al borde de la locura, o los efectos de la depresión post parto que nadie entiende; madres incomprendidas luchando por ser mujeres.

En la narrativa de Ileana siempre acecha la extrañeza y teje con facilidad elementos fantásticos convirtiéndolos en metáforas que vamos a desentrañar probablemente después de leer todo el libro. Sin duda, una buena opción también para desenmascarar el rostro angelical de la maternidad.

Después de 19 años de ser madre, y leer muchos libros, entre ellos los que recomiendo, me he dado cuenta que no sabremos nunca lo que es ser una buena madre, y es que tengo el ejemplo de una excelente; tal vez cada día intentamos hacer lo mejor que podemos, y al final todas somos imperfectas, pero nos caracteriza algo: el amor incondicional hacia nuestros hijos. ¡Feliz día a todas las mamás!